台南災防二級開設 地下道積水車輛一度受困

東區地下道傳出積水，車輛受困。（記者王捷翻攝）

2018-08-23 11:54

〔記者王捷／台南報導〕台南今天上午強降雨，上午10點半市府調整災害應變中心為二級一階，各地也傳出積水，其中東區四維地下道積水，目前有車輛受困，安南區的安中路、長溪路也傳積水，員警現場管制中，南區氣象中心指出，受到熱帶低氣壓影響，從22日晚上起到24日，中南部以及台東地區有豪雨等級降雨發生。

市府依據氣象局資訊評估，平地、沿海未來24小時累積雨量150到220毫米，山區200到280毫米，累積皆有達豪雨等級，且時雨量皆有超過50毫米強降雨機會。台南市政府10點30分調整災害應變中心為二級一階開設。

今天上午台南市區各地傳出有積水，最嚴重的災情在東區，四維地下道、小東地下道都傳出積水，有車輛受困，所幸駕駛都沒有受傷及時脫困，而過去安南區只要下雨就會淹水的路段如安中路、長溪路，這次也沒有倖免，但在警方協助下，交通沒有阻塞。

市府統計，竹溪已滿水位，里長要求竹溪景觀工程的相關土方要注意，勿滑入溪中阻塞。安南區安中路一段、怡安、長溪路口淹水約30公分，消防局第三分局現已從800號至安中同安路口實施封鎖。中西區友愛街與永福路口淹水，已擺設交通錐。

東區四維地下道淹水約1個輪胎高，林森地下道、小東地下道，員警管制中。裕農路涵洞、四維地下道管制，員警封鎖中。新營區過水便橋封閉。