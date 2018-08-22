基隆忠一路10月初通中山一路 將拆基一信陸橋

忠一路貫通工程，預計10月初可通中山一路。（記者林欣漢攝）

2018-08-22 17:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天現勘忠一路貫通工程進度，指工程進度提前，預計9月底完工，10月初忠一路可通中山一路，未來配合基隆火車站周邊更新計畫，忠一路火車站圓環前的基一信陸橋，也將拆除，「大家會覺得基隆在這幾年有很大的蛻變，從過去灰濛濛、髒髒舊舊的印象，蛻變成有色彩、朝氣及明亮的城市。」

林右昌表示，中山一路寬40米、忠一路也有32.7米，基隆市最寬的兩條道路銜接在一起，過去被火車鐵軌分隔開的前站、後站，也趁此機會縫合，未來基隆市不會有前、後站之分。

他說，忠一路貫通中山一路，是火車站周邊更新計畫的一部份，今年底城際轉運站動工，2年到2年半完工後，分散各處的國道客運、公路客運及市公車，全部都會集中，火車、輕軌捷運也整合在一起，「可以想成台北火車站加上交九轉運站及百貨公司，以後就是基隆的城際轉運站，現代、進步的交通轉運中心。」

林右昌指出，城際轉運站完工後，會開始進行基隆火車站前面圓環的整建，打造台灣東側國家門戶、國門廣場，要花一年到一年半時間建置，小艇碼頭、忠一路天橋屆時也會拆除，基隆的都市景觀將有180度的蛻變。

他強調，都市環境的改善是最基本的，他上任後市府很積極改善相關公共運輸及建設，像是東岸商場改建、潮境公園、正濱彩色屋，現在的基隆好吃又好玩，流連兩天一夜都沒問題，今年下半年已有50年歷史的基隆港東岸旅客中心（基港大樓）也將動工改建，明年以嶄新姿態迎接所有到訪的旅客。