環署推動環境友善祭祀 呼籲「中元普渡五用心」

環保署結合企業界、宗教界及民眾一起推動環境友善祭祀。 （記者楊綿傑攝）

2018-08-17 16:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕中元節民眾常以豐盛供品及厚厚紙錢祭拜好兄弟，但大量焚燒紙錢恐影響空氣品質，環保署推動「環境友善祭祀」，署長李應元今結合工商業代表、宗教代表及民眾代表等，呼籲「中元普渡五用心」，包括買好物、集中燒、少用量、替代拜、用心拜等，一起用心愛地球。

李應元表示，民眾在七夕愛的不只是情人，還可以愛環境愛地球，因此在中元節拜拜時，可以透過五種用心來體現，第一心就是「買好物」，以選購優質產品，天然的在地的，減少碳排放。第二心是「集中燒」，紙錢採集中載運方式焚燒。第三心是「少用量」，少香少炮少金。第四心是「替代拜」，可以功代金或以糧代金。第五心則是「用心拜」，只要用雙手合十，就能展現誠意。

企業團體包括台北101表示，於中元普渡採用環境友善祭祀方式已實行多年，從早期集中焚燒，到目前普渡已不焚燒紙錢。而以往採傳統方式進行普渡的台灣中油，也已減少紙錢香枝用量，並宣導旗下直營加油站一同響應。至於每年中元節舉辦普渡法會的中壢慈惠堂，也漸漸於中元普渡時採用以糧代金的方式，減少紙錢的使用量，而普渡過的白米也捐獻給弱勢團體，兼具慈善的功用。

至於近日深澳電廠議題又起波瀾，李應元說，新的機組替換確實能夠降低污染，而電是不分政黨的，電的輸送不會因為政黨不同而有強弱，工商界希望供電無虞，這也是政府努力的角度，希望外界以開放態度來看待深澳電廠，而環保署也一定會負起監督環保生態的責任。