台灣人最擔心環境衝擊 對政府專家媒體信任度低

2018-06-12 17:53

［記者簡惠茹／台北報導］政府推動五加二產業發展的同時，一項最新調查發現，民眾相當認同政府培養科學人才和發展新科技，但最擔心的是環境衝擊，且對於傳達科技知識的政府、專家和媒體信任度也都偏低。

國立台灣大學社會科學院風險社會與政策研究中心承接科技部計畫，今年進行「台灣民眾科技風險感知與態度」調查，有效樣本共1107份，調查內容包含科技樂觀程度、科技風險感知情形、政府企業和科技風險報導信任度等面向。

調查結果發現，民眾對於「有人說，應該優先追求經濟成長，之後再來考慮環保問題」的說法，58.4%傾向不同意，35.4%傾向同意，6.2%未表達明確意見；而針對「政府推動政策時，應該優先考慮發展的效率，再來考慮人權問題」的說法，56.0%傾向不同意，36.3%傾向同意，7.7%未表示明確意見。

整體來說，民眾贊成政府投注經費發展新科技、培養科學人才，為了讓社會更進步，52.3%受訪者傾向同意政府優先發展新科技，42.4%傾向不同意；另外，對於為了提高台灣的競爭力，政府的經費應該優先用來培養科學人才與新科技，有高達71.6%表示同意，24.7%傾向不同意。

至於科技風險部份，民眾認為科技發展帶來最大的風險，在於環境破壞共50.7%，問卷提問「請問您認為台灣目前面臨最嚴重的科技相關風險是什麼？」結果發現，以污染物排放30.5%最高，其次是網路金融詐騙22.2%，破壞生態環境20.2%、失業9.4%。

研究結果發現，整體而言，民眾對科技傳播各行為者的信任度都不高，滿分五分中，民眾信任度依序為專家2.774分、媒體2.532分、政府2.509分、企業2.344分，都沒有達到中位數3分。