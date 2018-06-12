端午連假3日遊 台南龍舟x蓮花x阿勃勒

端午連假何處去，南市觀旅局建議台南3日遊，龍舟x蓮花x阿勃勒一次滿足。（圖由南市觀旅局提供）

2018-06-12 09:30

〔記者王涵平／台南報導〕端午連假何處去，南市觀旅局建議台南3日遊，龍舟x蓮花x阿勃勒一次滿足。

「臺南市國際龍舟錦標賽」6月14日至18日在安平運河盛大舉行，台南端午龍舟賽是台灣歷史最悠久的龍舟活動，更特別選擇在夜間舉辦，民眾可觀賞炫麗LED燈飾的龍舟船身，現場還另外安排搖滾之夜、藝文團體表演、展售會等活動。​

​此外，開航以來好評度攀升的運河遊船是首選，近距離進入龍舟水道，經過多座特色沿河橋樑，看盡台南的新舊城區，端午節連假期間更加開星光夜航班，加碼國台語經典老歌不間斷演奏。

白河蓮花盛開，2018友達蓮結白河蓮花季除了安排精彩豐富的採蓮子體驗、荷扇彩繪、蓮鄉音樂會、集章換好禮等系列活動之外，坐在蓮王荷葉上打卡拍照和吃蓮子大餐，還可順道至東山175咖啡大道。

觀光旅遊局表示，台南整座城市目前隨處可見阿勃勒黃花滿樹綻放，虎頭埤風景區400多株阿勃勒盛開，連旅美棒球好手王建民都前往朝聖。

台南各大觀光景點也推出多樣限定端午節系列玩樂活動，可上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

端午連假3日遊建議遊程，第1日:赤嵌文化園區（含中餐）→林百貨→五條港舊城漫遊（台南米其林三星之旅）→安平古堡文化園區（含晚餐）→安平運河（2018臺南國際龍舟錦標賽）→夜宿台南市區。

第2日:虎頭埤風景區→大坑休閒農場（含中餐）→大目降文化園區（武德殿、大目降故事館、新化老街、楊逵文學紀念館、歐威紀念館、街役場等）→夜宿走馬瀨農場（含晚餐）。

第3日:白河賞蓮花（2018友達蓮結白河蓮花季）→蓮子風味餐（午餐）→單車漫遊（小南海風景區、後壁菁寮老街、土溝農村美術館、烏樹林休閒園區等）。

端午連假何處去，南市觀旅局建議台南3日遊，龍舟x蓮花x阿勃勒一次滿足。（圖由南市觀旅局提供）