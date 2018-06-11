高市代市長視察小港中山沿海路 指示全力改善路平

2018-06-11 18:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市代理市長許立明今天下午視察小港區中山、沿海路，承諾市府將專案措籌經費，持續推動市區道路路面改善。

小港區中山路與沿海路，是高雄市重要道路之一，北通市區、南往林園，還可通往國道一號，堪稱是高雄國際機場門面。

但因臨海工業區的槽車、貨櫃車，也經由中山、沿海路匯入國道1號，每日進出的重車流量繁重，經常造成路面龜裂、坑洞、車轍等情形，影響民眾通行安全，1999專線經常接獲民眾反應。

其中，沿海路（宏平路~立群路），在市府團隊努力下，已於今年5月17日改善完成，市府接續籌措經費，改善中山、沿海路（高速公路~南星路），讓臨海工業區連接國道1號的路面，能一路平順。

高雄市代理市長許立明今天下午前往視察，指示工務團隊務必如期、如質完工，提升道路平坦度，以維護民眾通行安全。

工務局長蔡長展表示，小港區中山、沿海路（高速公路~南星路段）道路改善工程，總經費7.68億元，分3年執行，今年先改善立群路~中林路段、經費約2.9億元；明年改善高速公路~宏平路段、經費約2.15億元；後年改善中林路~南星路段、經費2.63億元。

工務局養工處強調，為提升道路平坦度及耐久性，道路刨鋪前均進行測量及人手孔下地作業，道路鋪設完成後，嚴格執行養護6小時才開放通行，希望能延長道路壽命。