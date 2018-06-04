提供資訊、陪玩遊戲 台鐵高雄站機器人親善大使6/8上工

台鐵高雄站機器人親善大使6月8日下午上工。（圖由高雄站提供）

2018-06-04 10:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕百年台鐵駛向131週年，為了讓旅客感受台鐵貼心服務，6月8日下午3點，高雄站將推出「智能機器人」親善大使參與台鐵慶生活動，後續則會背上值星帶，在第一線為旅客服務，初期會陪旅客玩遊戲、並提供台鐵相關資訊，未來可能會幫忙促銷台鐵便當、做問卷調查等。

台鐵高雄站站長上官慧珠說明，台鐵「智能機器人」親善大使共有4位，6月8日當天分別在台北、台中、高雄及花蓮站亮相，初期服務為期2年，未來會視實際需求再評估延長約期、甚至增加服務內容。

高雄站訂於6月8日星期五下午3時起，在前站3樓候車大廳舉辦慶生活動暨幸福音樂會，會中除邀請藝文團體表演，智能機器人也將參加，並由站長授予「台鐵親善大使」值星帶，正式將智能機器人介紹給大家認識，並加入高雄站旅客服務陣容。

上官慧珠表示，智能機器人在高雄站服務時間為每日上午9時至下午6時，服務地點原則上在高雄站服務台前，服務內容如下：

一、迎賓招呼並和旅客互動玩遊戲。

二、乘車資訊查詢，或建置QR碼掃描至相關網頁查詢。

三、鐵路安全宣導。

四、最新公告及資訊告知，政令宣導或時事傳達。

五、鐵路歷史沿革、鐵道文化及文物等導覽介紹。

六、車站歷史沿革、動線及服務項目導覽介紹。

七、貼心服務如行包運送、暫時寄存、行動不便旅客服務、遺失品協尋、兩鐵與郵輪式列車等業務介紹及查詢等。

未來也會陸續增加鐵道旅遊及車站附近觀光資訊，商品介紹如台鐵便當、鐵路特色商品，標租案或其他商業資訊告知，問卷調查以及其他資訊等。