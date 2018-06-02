永續環境黑客松技職盃全國賽 165高手27小時內腦力激盪

永續環境黑客松技職盃全國大賽登場，參賽隊伍高手挑戰限時腦力激盪。（記者黃佳琳攝）

2018-06-02 13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「2018永續環境黑客松技職盃全國大賽」今起連續兩天在高科大登場，來自全國14校、73隊、165名高手齊聚一堂，挑戰27小時內腦力激盪。參賽者必須在有限的時間、資源下，完成題目指定，交出成果作品，優勝隊伍最高可獲得獎金20萬元及獎盃一座。

活動主辦單位、高科大創新創業教育中心主任魏裕珍指出，此賽事原本限技專校院在學學生參賽，今年首度開放個人報名，並於賽前在北、中、南區同步辦理「破冰組隊與實作」課程，鼓勵跨領域、跨科系、跨校際學生組隊參賽，使參賽團隊或個人於創客交流中認識彼此，並組成專屬團隊風格的夢幻隊伍報名參賽。

今天上午9點，抽出的決賽題目為「台灣嘉南沿海每年都有成千上萬的候鳥遷徙度冬，但這片鹽田、濕地可能是發展大面積太陽光電的絕佳地點，我們該如何以創新技術或方法避免再生能源和生態保育產生衝突」，73隊創客必須在3日中午12點前完成作品。

教育部技職司副司長謝淑貞表示，學生一旦產出優秀作品，透過學校的創業輔導，進一步將作品商品化或技轉，從創客到創業，符合務實致用的精神宗旨。

此外，競賽評審委員的遴選，為兼顧活動深度及公正性，今年全國大賽首度排除學界代表，以產、官、研或長期致力創客運動的達人為主要成員組成評審團，讓參賽學生能實質瞭解產、官、研3個領域當今對市場及人才上的需求。