台南T-Bike力推「鐵輪牌」廣告 刺激站點廣設

台南T-Bike已超過110萬人次騎乘。（記者洪瑞琴攝）

2018-06-01 21:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南T-Bike已超過110萬人次騎乘，目前53個租賃站仍不夠，交通局鼓勵民間企業或學校捐贈，可免費提供1年單車「土除」（類似擋泥板）廣告掛車上，如同「鐵輪牌」廣告趴趴走，捐贈單位「出錢省力」。

交通局不諱言表示，若以市預算新增站點，所需經費可能排擠到其他交通預算，因此也積極爭取民間機構捐贈方式來拓點，例如南科園區台積電、嘉南藥理大學、崑山科大都捐贈設站，不僅便利員工學生通勤，亦有助企業文化形象宣傳。

捐站方式有「基本款」，1個站點配置32輛單車，金額182萬元；「迷你款」則是1個站點配置24輛車，金額152.6萬元。捐贈單位名稱可掛土除廣告1年，等於在街頭打知度。

這種就像早期腳踏車箱型廣告，必須靠外雇人力騎乘宣傳，台南T-Bike廣告則如省電裝置，由「眾多遊客」腳力接力騎，在台南市區看見仁德區的嘉南藥理大學，或永康區的崑山科大名牌出「校園」已是台南T-Bike的日常。

交通局表示，純靠台南T-Bike廣告收益很有限，但是企業單位捐贈站點，企業形象宣傳效果很大，目前正接洽2、3個單位，希望能刺激站點廣設。