台南水情嚴峻 節水撐到6月底不進入3階限水

2018-05-31 21:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年南市降雨不如預期，加上梅雨來得晚，目前預估曾文和南化水庫約還有2個月的供水期限，市府今日抗旱會議，要求公家機關「馬桶放置保特瓶或磚塊」節水，並呼籲公私部門與民眾共體時艱，達成6月底不進入3階限水的目標。

市府表示，自去年8月至今，台南的累積降雨量只有歷年同期的5成，加上今年5月降雨量不多，曾文-烏山頭水庫及南化水庫集水區進水有限，截至今日（5月31日），蓄水量分別約為3382萬立方公尺（蓄水率6.4％）及2187萬立方公尺（23.4％），其中南化水庫因有來自甲仙堰的越域引水，水庫蓄水量較持平，但曾文-烏山頭水庫蓄水量持續探低，水情較為嚴峻。

台南市目前第1階段限水，主要措施為夜間減壓供水、鉛封關閉18個噴水池用戶的水錶。為要控管水量，避免不必要的浪費，代理市長李孟諺今日也要求所有的公園綠地使用回收水來澆灌，消防栓的試放停止，並請各學校機關及活動中心即日起更換節水水龍頭，馬桶也須放置保特瓶或磚塊來減少用水。

市府表示，將同步行文軍隊、國立學校及中央機關宣導相關節水措施，期望聚少成多，共度缺水難關。

至於農業用水部分，目前第1期稻作加強灌溉管理並採取供7日停7日的節約灌溉措施，預定6月4日完成供灌，而第2期稻作的供灌時間，則需等到水庫蓄水量達7000到8000萬噸以上時再作決定。