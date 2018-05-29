南水北調 南水局：力保南部6月底前不會3階限水

高屏溪攔河堰為高雄地區重要水資源設施，今天進行整備維護檢查。（記者洪臣宏攝）

2018-05-29 21:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台南水庫快要見底，水利署南區水資源局（簡稱：南水局）今天進行高屏溪攔河堰整備維護檢查，確保大高雄供水及南水北調無虞，南水局指出，不僅5月底要完成第一期稻作供灌目標，且還要力保南部地區6月底前不會進入三階段限水。

高屏溪攔河堰為高雄地區重要水資源設施，每日取水量約110萬噸，佔高雄地區用水量7成，且具有支援台南地區功能，今天邀集相關單位進行整備維護檢查，除了因應汛期防災，也確定供水正常。

台南、澎湖地區已於24日展開第一階段限水，南水局去年9月就啟動南水北調，單日最大量達5萬噸，共達750萬噸，以延長台南地區水庫供水時程。

南水局副局長簡振源指出，今天高屏溪流量仍有20cms（立方公尺/秒），尚足以供應高雄地區外，南水局持續協調水公司，從大樹坪頂淨水廠北送支援台南的西區及南區。

簡振源說，今年梅雨遲到，且氣象資料顯示最近沒有明顯降雨訊號，但會有午後雷陣雨，高屏溪集水範圍達1000平方公里，只要下起午後雷陣雨，高屏溪水位就不會下降。他表示，高雄目前仍是水情稍緊綠燈，還沒有轉為第一階段限水的黃燈跡象。

南水局表示，將持續與水公司、嘉南及高雄農田水利會透過水庫出水的彈性調配、南水北調及精緻節水灌溉措施，確保南部地區一期稻作順利完成供灌，但也呼籲大眾共體時艱，養成節約用水好習慣，詳情可上水利署節水資訊網站 。