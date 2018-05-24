苦等不到垃圾車！更改時間沒通知 社區居民氣炸

2018-05-24 19:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市福麗里名門社區垃圾清運時間原為晚間8點，日前卻無預警改為傍晚5點，讓不少居民措手不及，抱怨不已；市公所說，考量車輛調度及撙節油耗，因此做時間調整，並坦言作業疏失，未能及時發送傳單週知，但已與社區達成共識，定於晚間6點半清運。

名門社區有100多戶住戶，原本的垃圾清運時間是晚間8點，日前不少住戶於晚間8點「苦等不到」垃圾車前來，向街坊詢問，才得知「垃圾車於傍晚5點已來過了！」

住戶說，市公所清潔隊變更垃圾清運時間，不僅沒有預先告知，而且傍晚5點「太早了」，不少住戶搞不好都還沒下班，根本來不及把家中垃圾提出，抱怨「難道公所是要他們把垃圾堆外頭嗎？」

市公所清潔隊坦言，因作業疏失，來不及印製完成通知單週知社區住戶，請住戶見諒。清潔隊並說明，社區聯外道路原本狹小，過去都以小型垃圾車清運社區家戶垃圾，但往往得兩趟車次，才能全數清運完成。

清潔隊說，社區聯外道路因周邊餐廳整建、一併拓寬，可供大型清潔車駛入，經考量車輛調度及撙節油耗，才做清運時間調整，由原本晚間8點，調整到傍晚5點。

清潔隊說，對於社區居民反映傍晚5點時間太早的問題，經與社區協調，達成共識定於晚間6點半清運，方便社區住戶。