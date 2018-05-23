朱立倫赴北大座談被抗議 學生：勿迫遷龍埔里建捷運

自救會希望朱立倫能承諾書，不會強制徵收龍埔里農業用地。（記者翁聿煌攝）

2018-05-23 21:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長朱立倫今天參加在台北大學三峽校區舉行的「青聲對話座談」，在學生提問時，有多名參與「龍埔里反迫遷自救會」學生當面抗議，希望朱立倫能承諾，不會強制徵收龍埔里農業用地興建捷運三鶯線LB05站及捷運機廠，朱立倫拒絕簽署承諾書，但同意讓自救會學生參與後續協商，表達意見。

自救會楊姓學生指出，龍埔里農業用地已經被國家教育研究院、桃園區農業改良場台北分場、三峽都市計畫及北大特區都市計畫等多次徵收，她不希望最後僅存的農業區也被徵收做為捷運用地。

自救會成員也向朱立倫抱怨，自救會學生成員想要參加市府與民眾的協商會議都被拒絕，學生想向市府表達意見，也被捷運局和城鄉局互踼皮球，所以希望朱立倫能簽承諾書，承諾「市府不會強制徵收龍埔里，往後LB05 站及機廠用地徵收協商要納入自救會」，朱立倫拒絕簽承諾書，但同意讓學生參與協商，表達意見。

但現場也有陳姓地主表達支持市府徵收態度，他世居當地，擁有兩甲地，嗆聲自救會學生「既非土地權利人，憑什麼參與意見」，讓場面氣氛有些尷尬。

朱立倫說，要在哪裡蓋機廠和捷運站不是他說了算，而是由「公民參與」共同決定，他希望有不同意見的民眾一起協商，做最後決定。