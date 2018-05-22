交通部修法 噸位20以上船舶須裝設AIS

2018-05-22 17:18

〔記者陳宜加／台北報導〕為強化船舶航行安全，交通部擬修正「船舶設備規則」，要求總噸位20以上的各式船舶，均須裝設船舶自動識別系統（AIS），一旦偏離航路、近岸航行，將能及早示警並啟動應變機制，進一步降低海難風險，預計於7月上路，最快明年7月起定檢發現未裝設者，將禁航並開罰6000至6萬元。

我國海事案件不少，近3年合計發生103件，海上安全備受關注。前年3月德翔台北貨輪擱淺事後，交通部航港局航船布告增加劃設示警區域，以防事故。而AIS將能自動識別船速、航向等動態資料，更有助於安全。

交通部航政司副司長葉協隆說，根據國際海事組織（IMO）發布「海上人命安全國際公約」，強制要求所有客船、航行國際航線總噸位300以上的貨船，以及非航行國際航線總噸位500以上的貨船應裝設AIS。交通部97年配合修法，要求符合噸位條件的船舶裝設AIS。

他指出，由於近年海釣、賞鯨、潛水等休閒活動蓬勃，交通部今年再度修正「船舶設備規則」，擴大適用範圍，規定總噸位20以上船舶即須安裝AIS，粗估將增加2500餘艘、總計4300艘，將能精準掌握船舶航速、航向等動態資料，適時提供避碰、避險等管理措施。

年底前，交通部航港局將建置14座AIS基站與19座AIS航標台，船舶於離岸20浬內的活動情形均可完整掌握，對於偏離航路、近岸航行或於錨區外駐留等恐致意外狀況，及早示警並啟動應變機制，以降低海難風險。

葉協隆也說，目前船舶AIS資料已運用於航安、環保與治安等面向，例如航道規劃、海事調查、查核進港船舶減速情形以減少空氣污染；以及結合國安單位的雷達與情資，查緝走私、偷渡等違法行為。

他說，目前「船舶設備規則」修正草案已完成預告，可望於7月公告上路，符合噸位條件的船舶於實施1年後的第一次定檢，若發現仍未裝設AIS，將可依船舶法禁止航行並開罰所有人與船長6000至6萬元。交通部也將促請航港局持續向航商與船舶所有人宣導裝設AIS。