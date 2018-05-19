姊妹鐵道再+1 台鐵平溪線今與平成築豐鐵道締結

2018-05-19 15:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵今日再與日本締結姊妹鐵道，這次是平溪線與日本平成築豐鐵道締結。台鐵局表示，這是繼江之島電鐵全線、由利高原鐵道鳥海山線後，日本第3個與平溪線締結的路線。

台鐵局平溪線於1921年全線完工，原為台陽礦業株式會社出資新建的運煤專用鐵路，1929年台灣總督府鐵道部收購整建後開始兼辦客運，是台灣營運歷史最悠久的鐵路支線。平溪線除富有壺穴、瀑布等渾然天成的美景，加上採礦遺址、天燈節等人文資產，每年到訪平溪線人數突破600萬，成為國外旅客來台最愛且必訪景點之一。

日本平成築豐鐵道株式會社為第三部門鐵道公司，位於九州福岡縣田川市，1989年為運輸煤礦而興建鐵路，後也因採礦沒落轉為地方客運路線，整體發展歷史與平溪線十分雷同。平成築豐鐵道主要經營「伊田線」（直方站至田川伊田站，總長16.1公里）、「系田線」（金田站至田川後藤寺站，6.8公里）、「田川線」（行橋站至田川伊田站，26.3公里）三條路線，35個車站。

台鐵局與日本平成築豐鐵道，為促進雙方鐵道觀光交流及推動地區發展，今日中午12點50分，於日本伊田車站辦理姊妹鐵道締結典禮；由台鐵局瑞芳站長陳義忠，與平成築豐鐵道社長河合賢一共同簽署，台鐵副局長杜微及日本田川市長二場公人共同擔任見證。