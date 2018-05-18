來不及領總統教育獎…抗癌小鬥士病逝 父母代捐獎金

邱湘云（右下）生前於病房慶生。（家屬提供）

2018-05-18 19:23

〔記者黃旭磊／高雄報導〕教育部今天（18日）公布「2018總統教育獎」得主，高雄市橋頭區仕隆國小五年級學生、抗癌小鬥士邱湘云獲獎，不過，湘云來不及領獎，已在5月7日病逝，家屬捐出15萬獎金捐給兒童腦瘤協會等單位，並將依湘云的遺願，舉辦追思會及自助餐會。

小五女童邱湘云罹患先天性髓母細胞瘤等3種癌症，今年母親節前，她先獲得高雄市慈孝家庭楷模，當時在高醫安寧病房內施打24小時嗎啡幫浦，仍祝福媽媽蘇莉雅「母親節快樂」，3天後即病逝。

蘇莉雅與丈夫邱志昌先捐出1萬元獎學金給中華民國關懷腦瘤兒童協會，再捐出總統教育獎獎金，將依女兒遺願，於5月26日上午8點起在橋頭殯儀館松鶴廳，舉辦「邱湘云同學的人生畢業典禮」。

仕隆國小校長蔡惠淑說，湘云面對疾病，勇氣並未消失，深深刻劃在師生心中，難忘那份單純樂觀態度。

蘇莉雅說，抗癌之路得到許多貴人相助，湘云來不及領取總統教育獎，決定把15萬元獎金回饋捐給仕隆國小、麥當勞叔叔之家慈善基金會、兒童癌症基金會、台北榮總及高醫小兒血腫及安寧病房等單位。

邱志昌認為，女兒離世不再受痛苦，湘云乖巧樂觀，生前最希望回到學校上課，對同學感情特別深厚。