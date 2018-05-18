停辨4年！岡山、路竹機車下鄉考照再度復辦

2018-05-18 13:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕已經停辦4年的岡山、路竹區機車現場考照服務，今天重新恢復辦理，首場次吸引130位民眾報考，其中1/3是長輩，促成此事的立委邱志偉表示，機車考照是安全上路前的重要關卡，不能因偏鄉的「機車考照」報考人數少而被忽略，更應給予更多的貼心服務，讓偏鄉民眾也能感受到如同都會區的監理服務品質。

2006年，為體恤岡山地區鄉親往返奔波考照之不便，高雄區監理所前往岡山地區辦理「機車考照」便民服務，在有限的人力及經費情形下，以結合地方資源的方式商借場地，每年約舉辨2至4場機車下鄉考照服務。

2014年間，因監理所推動考試無紙化政策，改以電腦測驗方式進行後，就暫停受理機車下鄉考照服務申請，但因地方陳情不斷，經邱志偉協調高雄區監理所、岡山區及路竹區公所等單位後，監理單位同意再恢復辦理機車現場考照服務。

高雄區監理所梁郭國所長表示，原106年度機車行動監理巡迴考照規劃的行政區就計有茄萣、湖內和梓官區等，目前已再增加岡山、路竹區，更方便北高雄的鄉親能就近考照服務，以避免長途跋涉產生危險。

除了今天在路竹區舉辦的機車行動監理巡迴考照外，接下來6月18日、7月27日、8月31日及11月16日在岡山還有四場、7月13日、8月2日、10月17日在路竹也有三場提供民眾報考，屆時歡迎有需要民眾注意報考訊息。