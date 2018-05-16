璩美鳳闖家門認乾媽？ 陳樹菊：絕無認乾女兒

陳樹菊強調從未認任何人當乾女兒。（資料照，記者黃明堂攝）

2018-05-16 20:07

［記者黃明堂／台東報導］宣布參選高雄市長的璩美鳳，今天在高雄火車站與陳樹菊同行，並出示手機合照說，「陳樹菊已認她當女兒」！對此，正在高雄廟宇靜養的陳樹菊向本報記者表示，絕無認乾女兒，昨天中午有漂亮女生闖進她在台東住家，跪下就叫「乾媽」還自拍。

陳樹菊說，今天從台東搭火車到高雄，「這位小姐」同車相隨，到高雄火車站還刻意跟她同行，沒多久，她就接到友人來電告訴她媒體播出「陳樹菊認璩美鳳當乾媽」，根本不是那回事。

陳樹菊細說從頭，她說，記得昨天在台東家裡有拉下鐵門，但早上突然有位看起來約30歲的年輕漂亮女生跑進來，沒講兩句話就跪下來叫她「乾媽」，還摟著她拍照，拍照時還拿出寫著「乾媽」的牌子，還問她有個漂亮的乾女兒高不高興。

璩自稱叫「小美」 陳樹菊：我不認識她

陳樹菊說，「我不認識她，問她名字，她說叫『小美』，還說是讀高雄師範大學，來台東大學當志工」。她原本沒有懷疑，還應她要求，給了家裡電話號碼，當天下午，家中電話斷斷續續狂響兩小時，最長的響鈴有40幾聲。

陳樹菊說：「今天早上6點多出門要去火車站搭車，一開門就看到這位女生，她說也要去高雄，我也邀她同搭友人的車到火車站，她一看到我的朋友就戴起口罩」。

陳樹菊說，因為覺得怪，所以事先就請朋友幫忙在車上問話，結果她向友人說自己叫陳小美，是90年次，就讀大一。

陳樹菊「不想有乾女兒」 要求刪照卻出現在媒體

陳樹菊說，在火車上坐不同車廂，但到高雄下車時，對方跑到她的車廂出口，跟她一起走，並找時間奉勸她「我是在修行的人，不想有什麼牽連，不想有乾女兒，所以請妳刪掉手機的照片」，沒想到，後來媒體就竟出現了她認乾女兒的照片？