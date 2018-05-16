開發東南亞觀光市場 南投縣力邀當地網紅踩線體驗

泰國網紅踩線團，參觀泰雅渡假村的天空步道，遠眺園區美景。（圖：泰雅渡假村提供）

2018-05-16 17:16

〔記者佟振國／南投報導〕為開發東南亞觀光市場，交通部觀光局與台灣觀光遊樂區協會，最近特特別邀請多國當地的百萬人氣網紅、部落客及媒體來台踩線體驗，首批泰國踩線團抵達南投縣泰雅渡假村參訪，園區安排原住民文化的獵人教室體驗活動及部落特色美食品嘗，呈現最在地的文化風情。

台灣觀光遊樂區協會表示，前來國內主題樂園踩線體驗的對象包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等國的百萬人氣網路紅人、部落客和媒體，讓各家業者有機會展現特色，增加在東南亞曝光機會。

首批泰國踩線團抵達南投泰雅渡假村，業者以外國遊客少有機會接觸的原民文化、部落美食等為主軸，讓他們穿原民傳統服飾，體驗刺福球、竹竿舞和森林打獵，也將茶竹梅結合部落食材料理，呈現在地風情，認識原住民文化與在地特產。

泰國踩線團成員人手一機，走到哪拍到哪，甚至開起直播向粉絲們介紹台灣，其中在臉書擁百萬人氣的泰國搖滾天團Retrospect貝斯手Bom也在團中，對山林美景、美食等印象深刻，也開心為台灣旅遊「讚聲」。

泰雅渡假村表示，因台灣主題樂園密度高，性質也大同小異，園區近年開始轉型，拆除園內機械式遊樂設施，改串連原民文化、生態、溫泉和住宿等元素，走出自己的路，與其他樂園做出區隔，更要吸住外國遊客的眼球。