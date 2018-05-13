05/13 各報重點新聞一覽

台大醫院和台北榮總最新研究發現，人體內若累積太多壞膽固醇，加上能量強的光線如人工藍光長期刺激，會造成壞膽固醇氧化、破壞視網膜細胞。醫師建議改掉吃油炸類等垃圾食物習慣。（資料照）

2018-05-13 06:22

自由時報

吃垃圾食物 易傷視網膜

邊吃炸雞排邊用電腦或滑手機，小心視網膜病變！台大醫院和台北榮總最新研究發現，人體內若累積太多壞膽固醇，加上能量強的光線如人工藍光長期刺激，會造成壞膽固醇氧化、破壞視網膜細胞。

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IPO獲准 首度未公布募資額度// 鴻海FII 中國籌資恐縮水

中媒報導，中國證監會十一日深夜十一點半過後發布訊息，核准鴻海集團旗下富士康工業互聯網（FII）首次公開募股（ IPO）案，卻首度未按照慣例公布籌募資金額度，引發市場諸多臆測，包括中國官方擔憂FII上市吸金過多而衝擊Ａ股行情、FII募資規模恐縮減等。

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三屍血案// 逆孫偷錢失風 弒親後回家睡覺

台南市南化區北寮里十日發生三死劫財血案，長期向八十三歲外婆李胡木哖伸手要錢的卅九歲嫌犯郭濬毅，行凶前剛與外婆一起吃晚飯，隨後疑行竊失風，涉拿鐵鎚先擊殺七十八歲外叔公李清祥、七十七歲李蘇靜夫婦，再將想報警的外婆滅口，郭男接連對三位至親頭部共重擊至少十五下，狠到打爛頭殼，隔天還鎮定陪母親回現場認屍。警方掌握秘密證人證詞，昨晨讓他俯首認罪，原本狡黠掩飾犯行的郭男，至此懊悔說：「判我死刑好了，活著出獄也沒有臉見親友。」

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蘋果日報

常po敬老勸世文 竟為萬元下毒手 雙面逆孫弒3至親

雙面逆孫，為了萬元狠殺外婆等三名至親！經常在臉書分享敬老勸世文的39歲男子郭濬毅，上周四晚間與疼愛他的83歲外婆李胡木哖共進晚餐後，到隔壁78歲外叔公李清祥家行竊，卻被發現，雙方發生口角，他竟持鐵鎚狠殺外叔公及77歲外嬸婆，連發現異狀揚言要報警的外婆，也痛下殺手，喪心病狂朝額頭、眉心狂鎚，外婆當場斃命。檢警相驗發現三位老人家頭骨破裂，「每一鎚都往死裡打」，死狀悽慘。

全台8監所 41娃陪母坐牢

據《監獄行刑法》規定，因案服刑的婦女可帶3歲以下幼兒陪同入監，全國現有8監所共41名幼兒陪媽媽服刑，台中女監教化科長吳瓊玉表示，幼兒專家研究兒童3歲前對生活情景難有記憶，卻也是需要母愛的年紀，3歲後認知和語言能力增強，因此才將年齡設在3歲，滿3歲後若無親人領回又無法寄養，可延期6個月，期滿轉介社福團體安置。

聯合報

台大促教部 速聘管中閔

教育部上月底駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟遴選，台大昨天召開臨時校務會議。經歷五個多小時討論，最後提案表決通過決議：教育部應依大學法等規定，盡速發聘給財金系教授管中閔，校方必要時可尋求救濟。

瘋傳落跑 大馬限制納吉出境

上周在國會選舉落敗的馬來西亞前總理納吉，據傳計畫十二日和妻子羅絲瑪搭機離開大馬前往印尼。大批民眾天未亮便到機場堵人，但未發現納吉夫婦現身，馬國當局對於納吉是否列為境管名單一度說法不一。不過總理馬哈迪稍後宣布，他已下令禁止納吉夫婦出境。

中國時報

不重啟遴選 要求速發聘！台大打臉教育部

教育部不甩台大！台大昨召開第二次臨時校務會議，最後以77票贊成、30票反對、3票空白，通過「應依《憲法》及《大學法》保障大學自治精神、捍衛本校權益」，要求教部盡速發聘。不過教育部稍後迅速透過人事處發出新聞稿，要求台大盡速重啟遴選程序，還表示台大校長遴選程序瑕疵，「不是幾個議案就能補正」。

納吉布傳潛逃 馬國民眾機場堵人

馬來西亞前首相納吉布在9日大選敗北後下台，12日匆匆準備出國，卻被新政府列入禁止出境黑名單，無法成行。據傳他是為躲避新政府對他啟動的涉貪調查，才急著想離境。新首相馬哈地宣稱是他阻止納吉布離境的；面對巨大壓力，納吉布於12日稍晚宣布，即日起辭去國民陣線（國陣，前執政聯盟）與巫統（最大黨）主席職務。