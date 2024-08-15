道禾托嬰中心不當對待幼兒 縣府嚴懲評鑑降等

去年評鑑優等的竹北托嬰中心涉將幼兒綁在幫寶椅上（紅圈處），新竹縣社會處決定嚴懲降等。 （新竹縣議員歐陽霆辦公室提供）

2024/08/15 14:47

〔記者黃美珠／新竹報導〕去年首度拿到評鑑優等的道禾托嬰中心發生不當對待幼兒事件，業者昨宣布無限期停業，新竹縣政府社會處今宣布嚴懲評鑑降等，將在2週內簽核公告，並協助轉介收托。

社會處婦女及新住民科長何美玲說，托嬰中心每3年評鑑1次，道禾托嬰中心其實立案沒有很多年，去年首次評鑑取得優等。這次爆發不當對待幼兒事件後，除將在近期召開專家會議，針對托育人員不當對待幼兒的違法事實，跟托嬰中心監督疏失進行討論，依法各自裁罰6萬到60萬元不等的罰鍰外，並對托育人員公布姓名且令不得再任。托嬰中心疏失若情節嚴重，也可命停辦並公布名稱及其負責人姓名。

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她說，該科近期也會上簽，針對道禾竹北托嬰中心去年獲評鑑優等部分予以降等作為嚴懲，最快2週內就會簽核公告，公告後隨即生效。

何美玲也說，縣府社會處在7月15日獲報道禾竹北的托嬰中心爆發前述事件後，已經依法取得托嬰中心事發前30天的監視器畫面存查，經會同家長一起勘驗也確認托育人員有違反兒童及少年權益福利保障法規定的事實。

該科昨天也同時稽查道禾位於竹東的托嬰中心，且調取相關的影像畫面，以防也有類似違法或監督管理不周的狀況。

社會處長陳欣怡說，因應道禾竹北托嬰中心將停業，除主動請新竹縣托嬰協會盤點尚有名額的托嬰中心，並請新竹縣北區居家托育服務中心盤點尚可收托幼兒的保母，協助後續幼兒照顧轉銜，也要求道禾要把幼兒名單跟初步轉銜方式，每天更新提供社會處確認，並會對道禾竹北托嬰中心及其相關機構加強不定期稽查。

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