竹縣私托幼兒遭綁竹椅2~5小時 受害家長發6點聲明

受害幼兒家長L小姐（中）今天在民進黨新竹縣議員歐陽霆（右）、無黨籍議員何智達（左）陪同下發出6點聲明。（記者黃美珠攝）

2024/08/15 13:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣道禾集團旗下的托嬰中心被家長爆料，「小孩被綁在竹椅上1天至少2個小時」，老師們還會「羞辱」孩子，相當離譜。新竹縣議員歐陽霆和何智達今天早上陪同受害的幼嬰家長L小姐公開說明事件始末，L小姐發出6點聲明，歐陽霆則要求縣府社會處對幼托的評鑑和稽查標準重新審視，並強力稽查不法，勿枉勿縱。

L小姐的6點聲明如下：

1. 事發至今道禾並沒有針對事發經過的細節和因果向家長完整說明與解釋，談論細節的時候都避重就輕，沒有針對問題的重點回覆（為何孩子的傷痕、言語的污辱、限制在椅子上）。

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2. 昨天道禾的新聞回覆中，說將孩子限制在椅子上，是「要讓小朋友緩和情緒」，但是檢視影片的過程中，小朋友原本情緒相對穩定，但是放到椅子上後卻是嚎啕大哭、甚至嘶吼，中間時常好幾個小時；同時我的小朋友因為是早產兒，腎臟曾經有水腫的情形，需要適當補充水分（事發前都有主動告知主任和老師），但中間完全不見老師或主任對小朋友的關心，完全不符合道禾昨天的聲明。

3. 另一個針對昨日新聞回覆，道禾說：「老師用語比較不婉轉，造成小朋友不舒服」，但我們卻發現小朋友被老師罵說：「噁心欸」、「你像屎一樣」、「等下把他綁起來」，我相信這樣的言語是否恰當，社會自有公斷。尤其是對不會講話的小嬰兒這樣說

4. 今天發生這樣的事情，園方針對案情的部分完全都沒有清楚說明，並且都不針對家長的質疑正面回覆。而且我相信，我的小朋友不會是「個案」，園方從班級教師到主任，上下都非常清楚整個事情的發生，但是中間卻沒有任何人制止兩位教保員，這很明顯是「系統性的問題。

5. 我也再次感謝社會處的同仁，過程中非常盡心盡力協助家長，希望外界可以給第一線的社工同仁多一點鼓勵，這起案件他們給予了很大的協助與支持。

6. 最後再次聲明，我們提告和向媒體揭露事實，並不是為了希望得到道禾的金錢賠償，我們一分一毫都不會拿。我們希望的是事實能夠被揭露，讓社會大眾了解道禾的行為，並且希望過去可能有潛在的受害小朋友，也能夠被發現。

縣議員歐陽霆說，為什麼園方第一時間沒有針對家長所提的內容進行釐清且說詞反覆，直到家長提告才願意出面，但過程細節又交代不清，反而讓人有避重就輕、粉飾太平的感覺，他很擔心會不會還有其他小朋友也受害。

業者昨晚突然無預警宣布無限期停業，就他所掌握的畫面，現場不只一個小朋友被綁在緩和情緒的椅子上面，整個過程托嬰中心主任進進出出、沒有任何反應，彷彿這一切是理所當然。

歐陽霆質疑，其他班、其他分校會不會也有一樣的狀況？這件事情會不會船過水無痕？甚至多年後業者原班人馬另起爐灶、換個名字重新加害下一代。

他抨擊，道禾托嬰中心去年拿到了縣府社會處的優等評鑑成績，而這是很多新手爸媽挑選幼托的重要參考。現在出現這樣的事情，可見縣府社會處評鑑標準和第一線稽查園方的SOP出現很大的問題，他強調這不會是單一事件，目前看起來也不是，所以他要求縣府重新審視對幼兒園、幼托的稽查規定、評鑑標準，並強力稽查不法業者，勿枉勿縱。

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新竹縣議員歐陽霆抨擊道禾托嬰中心就這樣任由右下角、摔倒的幼兒自己哭到累了睡去，無人聞問。（記者黃美珠翻攝）

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