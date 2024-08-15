不要不信邪！普度亂拜後突頭暈身體不適 她嚇壞隔日重拜

1名網友分享由於家人出國，交代由她幫忙拜拜普渡，然因未放心上，便隨意拿家中現有餅乾、水果當作供品，孰料拜完後身體持續頭暈。（資料照）

2024/08/15 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中元節將至，1名網友分享因家人出國，交代由她幫忙拜拜普度，然因未放心上，便隨意拿家中現有餅乾、水果當作供品，孰料拜完後身體持續頭暈，隔日採購供品後重拜並向好兄弟道歉，拜拜完約30分鐘後身體疲憊和頭暈消失，PO文曝光後引起眾多網友討論。

這名網友昨於Dcard發文，內容提及母親恰巧出國旅遊轉而請她幫忙普度拜拜，然因天氣過熱不想出門，加上本身不太相信這些習俗，隨便拿家裡現有的餅乾、水果祭拜，「隨便拜一拜就趕著傍晚跟朋友出門」。

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原PO說，沒想到當天拜完後身體持續不適，包括頭暈和提不起勁，與朋友吃完飯返家，獨自待在家中還有種「緊張感」，母親得知後痛罵一頓，並要求務必再拜一次，隔日她至超商採購普度箱，準備齊全拜拜時還向「好兄弟」誠心道歉，表明自己不懂事，請好好享受供品，奇妙的是拜完結束約30分鐘後，頭暈和身體疲憊感消失，她直呼「第1次經歷這種感覺真的好可怕，但希望不會再有下次了」。

這名網友呼籲，「這次經驗認真告訴大家不要不信邪......該做的還是要做到，也希望大家都可以安穩度過農曆7月」。

PO文曝光後，許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「不能在室內，要在室外」、「第1張連香都沒，是要給誰啊......真的很沒誠意感，第2張明顯好多了」、「寧可不拜也不要亂拜......想拜記得下次先查好怎麼拜」。

這名網友說，她第1次隨便拿家裡現有的餅乾、水果祭拜。（圖擷自Dcard）

原PO說，隔日至超商採購普度箱，拜拜時還向「好兄弟」誠心道歉，表明自己不懂事。（圖擷自Dcard）

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