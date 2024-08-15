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    《屏東》屏東「以金代金」 估年減燒21公噸紙錢

    屏東市歸來慈天宮信徒饒秀香也支持「以金代金」政策。（記者羅欣貞攝）

    屏東市歸來慈天宮信徒饒秀香也支持「以金代金」政策。（記者羅欣貞攝）

    2024/08/15 05:30

    縣府設計以「開運金幣」替代紙錢燃燒 獲17廟宇響應 首批發放5000份

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕正值農曆七月，屏東縣環保局推出全國首創「以金代金」紙錢減量政策，透過自行設計的「開運金幣」替代紙錢燃燒，全縣十七間廟宇響應，首批五千份開運金幣，預估紙錢年減量可達二十一公噸。

    可收藏保平安 定期回廟過爐

    環保局表示，「開運金幣」正面刻有招財進寶的金元寶圖案，背面為屏縣「金屏安」紙錢專用爐，象徵為信眾招財及環保祈福保平安，並設計專屬檯座供擺飾用，信徒祭拜時，可選擇不使用或減少使用紙錢，改拿取開運金幣，藉此減少紙錢焚燒量，金幣帶回家收藏保平安，也可定期回廟過爐。

    環保局長顏幸苑表示，屏縣廟宇有一千七百多家，焚香、燒紙錢等污染不容小覷，為改善紙錢污染，環保局二○二○年設置「金屏安」紙錢專用環保金爐，協助寺廟、社區及公司行號紙錢集中焚燒，目前已有一百三十個單位配合紙錢集中燒政策，集中量年年成長，去年收運達一千兩百公噸，已超過環保金爐一千噸設計量，因此今年透過「以金代金」策略，盼更有效降低民俗污染。

    信徒肯定政策 有助減少空污

    屏東市歸來慈天宮響應縣府「以金代金．環保又誠心」政策，主委蔣家煌表示，節能減碳是每個人的責任，慈天宮推動環保，從紙錢減量到持香減量，獲信徒配合，一起為保護環境而努力。七十四歲信徒饒秀香說，參拜時心意最重要，減少空氣污染的環保概念很好，她肯定「以金代金」的政策。

    縣長周春米表示，環境部正推廣「新 紙錢三燒」政策，即乾淨燒、適量燒、替代燒，屏縣推出「以金代金」活動，就是響應替代燒政策。

    估每枚金幣可減70％紙錢量

    環保局表示，今年度將發放五千份開運金幣，每一枚金幣可減少七十％的紙錢量，預估年減量可達二十一公噸，不排除再增加開運金幣數量；此外也將持續輔導廟宇興建環保金爐及減香、減紙錢等措施，目前已有一○四家廟宇設置環保金爐，持續改善縣內民俗污染。

    屏東市歸來慈天宮等17家廟宇響應屏縣府「以金代金．環保又誠心」政策。（記者羅欣貞攝）

    屏東市歸來慈天宮等17家廟宇響應屏縣府「以金代金．環保又誠心」政策。（記者羅欣貞攝）

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