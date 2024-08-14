社頭清水岩寺連5天中元法會 義務為576亡者超渡

彰化清水岩寺每年農曆7月9日至13日辦理「梁皇寶懺超渡消災法會」，今年登記超度者逾萬件，史上最多。（清水岩寺提供）

2024/08/14 16:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕18日就是中元節，彰化縣社頭鄉清水岩寺每年此時舉辦「中元梁皇寶懺超渡消災法會」，今年登記超渡逾萬件，廟方特別安排為576名「急難救助往生者」超渡。廟方說，這些往生者後代也很艱難，清水岩寺都會義務幫其普度，讓亡者離苦得樂，讓其後代子孫都能越來越好。

百年古剎「清水岩寺」每年農曆7月9日到13日辦理「梁皇寶懺超渡消災法會」，多數民眾登記超渡對象以歷代先祖、去世父母和親人為主，近年也有人登記為飼養已故的寵物、路邊被撞死的動物，或是被農藥噴死的昆蟲超渡，無奇不有，廟方則會義務幫社會邊緣戶超渡，藉此讓亡者後代子孫早日有好的成就。

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「這一代不好，不希望下一代也不好」，清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，清水岩寺從十多年前即提供經濟弱勢者，申請急難救助費辦理喪葬事宜，至今已累積576名，讓不少人心懷感激，但也發現這些往生者後代往往受困經濟，無力幫祖先普度，因此從6年前，清水岩寺每年義務為這些「急難救助往生者」製作蓮位普度，希望藉此讓亡者的後代子孫擺脫貧窮，早日出運。

陳慶福也說，今年普度供桌有人帶來狗罐頭、紅蘿蔔、兔子草等來給已故的寵物享用，讓人感到在世者對已逝寵物的思念與感恩，不過最讓他感意外的是，今年有不少8、9年級的年輕人透過網路來登記普度，大多祈求事業、家庭等都能平順，見證傳統普度讓年輕人都願意接受，文化也能傳承下去。

社頭清水岩寺舉行普度法會，普度供桌上有人帶來狗罐頭、紅蘿蔔、兔子草等來給已故的寵物享用。（清水岩寺提供）

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，每年中元普度，清水岩寺都會為曾幫助的「急難救助往生者」義務超度，讓亡者離苦得樂，讓其後代子孫都能早日出運。（記者陳冠備攝）

彰化社頭清水岩寺，每年舉辦「中元梁皇寶懺超渡消災法會」，廟方連續6年安排為576位「急難救助往生者」超度。（清水岩寺提供）

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