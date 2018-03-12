台東偏鄉國小義賣水果助花蓮賑災 24小時完售

2018-03-12 11:44

［記者王秀亭／台東報導］台東縣長濱國小少棒隊自助也要助人！將原本義賣水果維持棒球隊運作的錢，這次捐給花蓮震災所需，400箱苗栗雙連茂谷柑24小時內完售，今天將所得19萬3984元，全數捐給台東縣政府開設得0206花蓮強震救災及重建專戶。

長濱國小校長嚴政雍表示，為讓該校少棒隊持續運作，安致勤資公益信託社會福利基金已連續兩次出資，向苗栗雙連地區購買水梨、茂谷柑，再轉贈長濱國小少棒隊義賣，所得作為少棒隊基金，小朋友從中學習自助。

由於長濱鄉位於台東、花蓮交界，鄉民及該校學、少棒隊因地緣緊鄰花蓮，時常到花蓮遊玩、比賽，感受到花蓮人的熱情友善，農曆年前花蓮震災，全校師生都想為花蓮盡一份心力，安致勤資公益信託執行長林明輝得知後，再度轉贈雙連地區的400盒茂谷柑，供校方義賣，助花蓮賑災。

嚴正雍坦言，前兩次義賣總數也才370盒，這次要一口氣要在農曆年節前賣出400盒，一度擔心賣不完，還好在地縣議員許進榮承諾若賣不完「全包了」，全校師生吃下定心丸後開賣，想不到24小時內完售，成功挑戰不可能的任務。

長濱國小彙整義賣所得後，嚴政雍今天上午將支票送至台東縣政府社會處，處長曹劍秋表示，這是台東人情濃厚的最佳見證，也是台東縣府團隊展現凝聚力的最佳體現，這次協助花蓮縣震災募款期限將至23日止，結束募款後，縣府會全數交予花蓮縣政府，盡兄弟縣情誼。