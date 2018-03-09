頭城大里國小校舍淪危樓 59生將暫時安置大溪國小

宜蘭縣頭城鎮縣立大里國小，因耐震係數不足，淪為危樓，縣府協助規劃校舍補強或預定地重建，2方案擇一來解決問題。（記者林敬倫攝）

2018-03-09 17:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮縣立大里國小，因耐震係數不足，淪為危樓，宜蘭縣政府協助規劃校舍補強或預定地重建，2方案擇一來解決問題，不過，全校59名學生20日將暫時遷往6公里遠的大溪國小安置，卻有家長擔心大里國小恐廢校；縣政府教育處強調，會全力協助學校補強或改建，絕對沒有廢校或併校的選項。

大里國小於民國53年利用大里天公廟的土地興建，至今已有54年歷史，校地總面積約為1萬1000平方公尺，校內有59名學生，12名老師，由於校舍年久失修，許多鋼筋外露，辦公室與教室內還有發生漏水的現象，經過結構技師檢測，校舍的耐震係數僅0.64，屬於危樓，需要補強與重建。

縣政府現在有2個協助校方的方案，第1為向國教署申請2800多萬元經費，對原有建物結構進行補強，第2同樣是向國教署申請6800多萬元經費，利用學校旁也是屬於大里天公廟，約4000平方公尺的停車場土地，興建新校舍，不過此方案，因廟方開出希望能收回舊校舍土地，並變更為廟宇用地讓廟方利用，且不需繳回饋金的條件，縣府與廟方在土地變更上仍無共識，還需協商。

另外，由於學校不論要預定地重建或進行補強工程，校內師生都需到大溪國小暫時安置，現階段大溪國小撥出北棟大樓的4間教室，讓大里國小將教室改建，分割為8間教室後使用；吳姓家長就憂心，如果學生暫時安置到大溪國小，大里國小改建卻遲無眉目，時間一久恐怕會廢校，她也擔心，大溪國小教室是利用木板隔間，隔音問題引人質疑，很可能影響學生的受教品質。

宜蘭縣政府教育處強調，絕對沒有廢校或併校的選項，縣府絕對會全力爭取改建或重建，大溪國小的教室隔間，會利用隔音牆間隔教室，保障學生的受教環境；至於要改建或重建，還要與大里天公廟協商，希望能盡快找到共識，盡速推動改建或重建。

另外，大里國小原本下個學年度就將推動山海體驗形式的實驗教育，但因為學生要被暫時安置，校方指出，實驗教育將延後一年到108學年度再推動。

宜蘭縣頭城鎮縣立大里國小，因耐震係數不足，淪為危樓，縣府協助規劃校舍補強或預定地重建，2方案擇一來解決問題。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣頭城鎮縣立大里國小，因耐震係數不足，淪為危樓，縣府協助規劃校舍補強或預定地重建，2方案擇一來解決問題。（記者林敬倫攝）

宜蘭縣頭城鎮縣立大里國小，因耐震係數不足，淪為危樓，辦公室與教室內下雨會漏水，學校師生需用水桶接水。（記者林敬倫攝）