玩電腦不再是荒廢學業 媽媽們觀念被「翻轉」了

媽媽們到學校「玩電腦」，翻轉對電腦遊戲的刻板印象。（記者詹士弘攝）

2018-03-06 17:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕莿桐國中邀請媽媽們到學校玩「電腦遊戲」，體驗新式的「程式教育」，要讓家長知道，「打」電腦、「滑」手機不再只是遊戲，電腦遊戲「闖關」也是教育的一環；媽媽們觀念被「翻轉」了。

「玩電腦不再是荒廢學業，而是現代學生的基本能力。」莿桐國中校長陳育民表示，近幾年全球教育界最夯的議題莫過於程式教育，並將「程式語言」視為基本能力，各國透過程式教育課程的推廣，培養學童邏輯思考、創意發想與解決問題等能力，積極培養電腦相關人才，甚至透過學習平台，將程式學習融入電腦遊戲中。

婦女節即將到來，雲林縣府結合程式教育，邀請媽媽們到莿桐國中，共同體驗程式遊戲的樂趣，並請同學擔任課堂小老師，利用「hour of code-minecraft」程式遊戲進行闖關遊戲，扭轉家長對孩子「玩」電腦是荒廢學業的刻板印象，希望能成為啟發孩子展現創意的推手。

「以前罵孩子又在玩電動，真的是錯了！」媽媽們在小老師指導下體驗程式遊戲，發現打電腦不只是遊戲，更是學習邏輯與數學運算的實務，未來發現小朋友玩電腦，不能再禁止，還要加入他們。

媽媽們也說，過去一直認為電腦及科技較適合男孩子，經電腦體驗後，發現教育已在翻轉，在闖關的過程中，發現人工智慧是未來的趨勢，而且女孩子在電腦程式上也能表現出色，未來女兒如果想朝資訊業發展，會作她們的後盾。