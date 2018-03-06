北台灣高溫驟跌12度！ 週五低溫下探8度

今天北台灣清晨低溫約15、16度，白天高溫也僅20度上下，整天都有涼意；中南部溫度也會下降，不過幅度較小。（資料照）

2018-03-06 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚鋒面通過後，僅接著東北季風增強，北台灣天氣轉涼，今天北台灣清晨低溫約15、16度，白天高溫也僅20度上下，整天都有涼意；中南部溫度也會下降，不過幅度較小，高溫約27到29度，低溫約16至19度，白天舒適溫暖、早晚偏涼；而花東氣溫約19至24度。

中央氣象局預測，今天降雨方面，迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨的機率，北台灣地區民眾建議外出攜帶雨具備用。另外氣象局針對新北等18縣市發布強風特報。

空氣品質方面，今天中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」；北部、竹苗及宜蘭為「普通」；花東及澎湖為「良好」。

明天持續受到東北季風影響，北台灣清晨夜晚低溫僅15、16度，中南部降幅較小；週四另一鋒面通過，降雨範圍擴大，鋒面通過後另一波更強的冷氣團南下，強度預計達強烈大陸冷氣團等級，各地氣溫將再度下降，週五至下週日清晨（9至11日）中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，空曠地區恐下探8度，南部及花東則約13至15度。

另外氣象局提醒，西半部地區及澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意路況，往返離島請注意航班資訊。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 18 18 ~ 25 22 ~ 27 18 ~ 23

今天降雨方面，迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨的機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）