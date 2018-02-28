青蔥烹煮12道大廚料理 大安蔥幸福上菜

2018-02-28 17:03

〔記者李忠憲／台中報導〕農曆正月是青蔥盛產期，台中市農業局今天（28日）與大安區農會舉辦「大安蔥上菜～幸福蔥第一．好運攏蔥來」活動，邀主廚完成青蔥為主要食材共12道美味大安蔥料理，吸引許多民眾到場嘗鮮。大安區農會說，大安蔥質地嫩勁、入口香濃十足，歡迎民眾到大安品嘗優質大安蔥料理。

大安區農會特別邀請知名主廚現場一展身手，使用大安蔥為主要食材，結合安泉米、安農香腸等農特產品，完成12道美味料理，與民眾分享，讓大家食指大動。

大安區農會總幹事蔡建宗說，青蔥膳食纖維豐富，包含許多保護性營養素，生食或熟食都可以抗氧化及預防心血管疾病、提升免疫力。大安區自然環境加上乾淨的地下湧泉，在經驗豐富的蔥農栽種下，孕育出質地嫩勁、蔥莖富彈性、入口香濃十足的「大安蔥」，形成了台灣西海岸道地的「蔥白粗、蔥味濃、辣勁足」風味蔥。

蔡建宗說，青蔥在農曆元月盛產，品質最嫩、最香，但因產量最多，價格也較便宜，民眾卻只當配料，而不知廣泛應用做成佳餚，產地才會滯銷。希望藉由活動，讓民眾知道原來青蔥料理也能這樣做，鼓勵大家多吃青蔥。

農業局副局長蔡勇勝說，大安區農會巧妙結合在地食材烹調，展現大安區在地風味，歡迎全國民眾到台中品嘗大安蔥。