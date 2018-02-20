春節收假日 中午前國1北上中部路段開始塞

接近中午時分，國1北上西螺服務區至員林、南屯至大雅開始壅塞，時速僅2、30公里。（截自高公局1968）

2018-02-20 11:39

〔記者陳宜加、林敬倫／台北報導〕今天是春節連假最後一天，由於不少人提前返回工作崗位，國道北返車潮昨天便已湧現，今天一早西部國道一片「綠油油」，交通大致順暢；不過，接近中午時分，國1北上西螺服務區至員林、南屯至大雅開始壅塞，時速僅2、30公里。

交通部高公局預估，今天下午2時後西部國道彰化、南投，以及國5宜蘭至頭城等路段車流量較大，其餘國道大致可維持順暢，建議最後一波北返民眾利用離峰時段上路，預估今天國道總延車公里為120百萬車公里，較平時約增加2成。

另外，國道5號雪隧上午9點就開始回堵，雪隧南口開始約塞了4公里，但頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道還未有回堵現象，宜蘭到南港約需28分鐘時間，較平日未回堵耽誤約4分鐘；高公局預估，今日北上車流量約有3萬5千輛次，晚上10點過後車流才會回歸順暢。

國道今天實施交通疏導措施包括單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、封閉國1埔鹽系統北上、國3名間雙向與竹南北上入口匝道等；國5開放路肩、匝道儀控，以及下午3至8時蘇澳至頭城各交流道北上入口匝道實施高乘載管制。