紓解年初四人潮 高鐵加開2列北上車次

2018-02-19 10:29
台灣高鐵公司為紓解春節返鄉與出遊搭車人潮，今天決定加開2列臨時加班列車。（資料照）
〔記者王俊忠／台南報導〕台灣高鐵公司為紓解春節返鄉與出遊搭車人潮，今天決定加開2列臨時加班列車。
2月19日（週一）T8818左營車站15:10發車載客，台南15：22發車，17:35抵達南港車站；T8828左營車站20:10發車載客，台南20：22發車，22:35抵達南港車站。以上兩班車次是各站皆停靠的全車自由座（第6車商務車廂除外）加班列車。
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台灣高鐵公司為紓解春節返鄉與出遊搭車人潮，今天決定加開2列臨時加班列車。（資料照）
〔記者王俊忠／台南報導〕台灣高鐵公司為紓解春節返鄉與出遊搭車人潮，今天決定加開2列臨時加班列車。
2月19日（週一）T8818左營車站15:10發車載客，台南15：22發車，17:35抵達南港車站；T8828左營車站20:10發車載客，台南20：22發車，22:35抵達南港車站。以上兩班車次是各站皆停靠的全車自由座（第6車商務車廂除外）加班列車。