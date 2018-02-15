國一大雅交流道好擠 多一個南向車道喜迎春節車潮

2018-02-15 13:24

［記者楊政郡／台中報導］台中市國道一號大雅交流道增設南向車道14日下午4點通車，今天交通局派員觀察除夕車流紓解情形，使用頻率相當高，已有效紓解下大雅交流道後往市區中清路及上台74線快速道路之車流，行車超順暢，請民眾多加利用。

為改善國道一號大雅交流道車流量大，上下交流道都易造成平面道路回堵，台中市政府新增大雅交流道南向車道，14日下午4時許通車，今天因應除夕車潮大考驗，交通局長王義川上午前往視察連假首日交通情況，因車潮有效分流，國道南下車輛一下高速公路，使用新增南向道路情形頻繁，原車道已不見塞車，整體行車狀況相當良好。

王義川說，除夕是春節連假第一天，駕駛人因截彎取直的設計，可快速離開大雅交流道，相當有感。而上高速公路也會經常性塞車，今年市府與高公局合作設置觀察點，一但發現北上動態觀測中出現回堵，就啟動協控機制，適度放寬匝道儀控，已紓解北上國道一號之雍塞狀況。

交通局說，尖峰時間已協調交通部高速公路局中區工程處實施國1北上匝道彈性開放路肩通行，並配合匝道儀控放寬及開放主線路肩通行，去年12月9日啟用後，已大幅縮短由環中路上大雅交流道的通行時間。另一項工程則是今天視察的增設南向車道，已全面調整號誌、標誌及標線，昨起開放通車。