罵墾丁觀光價格成風潮 屏縣府：不能拿陽春麵比和牛

墾丁地區去年遊客數下滑嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-01 00:10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區觀光自去年遊客數下滑後，宛如牆倒眾人推，各種不實謠言藉機抹黑當地觀光業，媒體報導墾丁春節訂房率下降之際，竟有不肖網友稱「初三去墾丁玩住一晚29976元」，除飯店出面駁斥，屏縣府觀傳處也公布縣內觀光飯店及10大民宿價格，盼民眾勿「拿陽春麵與和牛做比較！」

甫公布的屏縣觀光飯店及10大民宿價格中，飯店業春節假期（除夕至初三）含早晚餐的房價，平均在1萬多元，2人房最低也有8000元左右價格；民宿價格則平均在4000元上下，最便宜的不到3000元。

屏縣府觀傳處處長黃建嘉表示，墾丁是國際級的旅遊景點，提供的是多元化的消費模式，「牛排、陽春麵各有所好，不能想用陽春麵的價格吃到和牛。」公布縣內指標性旅宿，是希望強調觀光地區提供的是多元化的消費模式，各界不應以訛傳訛，以不實個案抹滅很多用心經營的旅宿業者，消費者如有遭惡意哄抬，歡迎向縣府消保官申訴。

遭網友謊稱「初三去墾丁玩住一晚29976元」的墾丁凱撒飯店，雖強調以和為貴不會對謠言提告，但也澄清飯店在春節有二個方案，第一個是單純住宿含早景觀客房11900元，第二個是春節專案含早晚餐、園遊會活動、抽紅包，景觀客房過年初三價格一晚14988元，「網路上說的29976元，是2間房的價錢！」

當地飯店旅宿業者們也重申，墾丁地區過年都是照著售價去賣，只是過年有包專案、含早晚餐以及新年活動等才會比較貴，當地多數旅宿餐飲業者都照公告牌價營運，並沒有任意哄抬價格狀況，希望網友不要以訛傳訛。

屏東資深導遊阿北等人說，現在網友看到罵「墾丁」就高潮，根本不管事實真偽，很多老實作生意的店家無端受波及，接著把台灣其他景點都冠上「墾丁化」，自我唱衰台灣的心態相當可悲。