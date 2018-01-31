搶五專生！虎科大：5A++入學生 最高獎學金120萬

2018-01-31 23:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕爭搶五專生，虎尾科技大學祭出高額獎學金，5A++入學生最高獎學金120萬元，5A+入學生最高獎學金60萬元、5A入學生最高獎學金30萬元，還有國外有薪實習，爭取優秀學生就讀。

雲林工專再現！虎尾科技大學自下學年招收五專精密機械工程科，積極打造虎科大下一個黃金十年。

虎科大校長覺文郁今天（31日）說，虎科大是國內指標性國立科大，下學年度配合教育部重新招收五專精密機械工程科，每班50人採菁英式教學，5年學費全由政府與產業補助。

覺文郁說，為了爭取優秀學生入學，就讀虎科大五專部，除了教育部補助五專前3年學費，以及透過展翅計畫補助專四、專五生學雜費與國內實習機會，虎尾科技大學另推出高額獎學金辦法，吸引應屆畢業的高中生就讀。

其中，5A++入學生最高獎學金120萬元、5A+入學生最高獎學金60萬元、5A入學生最高獎學金30萬元，並且專五至少保薦10％學生（須通過英語能力檢定）赴國外（包括德國、義大利等國）有薪實習1年，歡迎大家就讀。

覺文郁說，虎科大五專生從入學起，就接受與IBM合作的P-Tech創新式教育模式訓練，虎科大並將與國內精密機械大廠上銀科技與友嘉集團合作，學生將可至國內與國外產業實習，畢業即就業，開創學生職涯康莊大道，再造五專風華。