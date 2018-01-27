金門楊忠禮追思會 王金平揭九月政爭插曲

2018-01-27 21:33

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學今天舉辦名譽校長、馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士追思會，包括前副總統蕭萬長等人均到場表達哀思，場面壯嚴、溫馨，1曲「番薯情」更把楊忠禮家族與在場數百名鄉親鄉情串聯一起。立委王金平的一席話，意外揭露當年遭逢「九月政爭」等事件，楊忠禮從旁鼓勵的小插曲。

金大為楊忠禮舉辦的追思會，場地就是由其捐款並以其長子名字命名的「楊肅斌廳」，前副總統蕭萬長、海基會董事長田弘茂、僑委會副委員長呂元榮、立委王金平、楊鎮浯及金門縣長陳福海等100餘位人士與會，一致肯定楊忠禮熱心公益、回饋家鄉。

王金平說，2008年，楊忠禮希望台灣有一個平順的政黨輪替，勸他能對馬英九展示斯文退讓，為台灣發展前途取得一個新機會；楊忠禮勸解的過程，循循善誘，讓王金平上了一堂課，「聽君一席話、勝讀十年書」。

王金平說，2013年9月6日和家人前往馬來西亞為女兒補辦婚禮，楊忠禮邀他到小島行禮兼度假，相陪5天期間，卻正好發生一生中最突兀事件；王金平說，當時馬英九趁他不在台灣，要撤銷他黨籍、進而失去立委資格，以致引發政壇上所謂「九月政爭」；王金平覺得大喜中驟遭橫逆，當時楊忠禮陪在一旁所展示的心急、關切、安慰和鼓勵及所有協助，至今無法忘懷。

追思會上，眾人合唱由金門子弟李子恆作詞作曲的「番薯情」，遠自馬來西亞返金的楊忠禮子女，幾乎人人都能開口合音，很快就與在場鄉親的鄉情融合在一起。

金大主秘呂立鑫說，楊忠禮的長子、丹斯里楊肅斌搭機返回馬來西亞前，特別向他表示，這兩天金門舉辦的音樂會和追思會令家族成員非常感動，以後每年至少要回來金門1次。