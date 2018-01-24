悠遊卡聯手東華 打造全國第一所行動支付大學

東華大學與悠遊卡公司今天上午簽署合作協議書，宣布將東華打造為全國第一所行動支付應用大學。（記者黃建豪攝）

2018-01-24 12:16

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡公司與東華大學今天上午簽署合作協議，宣布將讓東華大學成為全國第一所「行動支付應用大學」，讓東華師生從可用悠遊卡可在校區內商店消費，再逐步擴大到校外商店、繳交行政規費，甚至能透過 Android系統、具NFC功能的手機，將電信悠遊卡與學生證功能整合，透過手機就能使用。

繼去年10月悠遊卡公司與中正大學合作，將悠遊卡引入中正大學校園後，悠遊卡再與東華大學簽訂合作協議。悠遊卡公司表示，第一階段目標將完成東華大學校區內28家商店的簽訂，預訂今年3月（下學期開學前）可以完成，新學期開始時東華大學師生即可持悠遊卡在校園內餐廳買餐點、在書店購買文具、在印刷店付費影印資料、向行政單位申請成績單付工本費，還可以支付腳踏車維修費用，其他還有付費使用夜間球場照明設備、宿舍冷氣、圖書館影印、借還書手續、繳納逾期罰款等項目也會陸續納入，未來還會繼續爭取校外商圈店家參與，擴大使用範圍。

悠遊卡公司表示，與東華大學的第二階段，則是預計於今年下半年推動東華大學全校師生及職員啟用行動學生悠遊卡或行動悠遊職員卡，未來全校1萬1000多名師生及教職員，只要持智慧型（Android系統且具NFC功能）手機就可以將學生證與悠遊卡功能整合為一，在校內吃飯、購物、繳付學費行政規費，將可只要一支手機包辦全部校園支出所需。

悠遊卡公司說明，預計下半年整合的手機學生悠遊卡，是讓東華大學成為行動支付應用大學的關鍵，屆時持Android系統手機的東華師生，需要先向電信公司申請特殊的SIM卡，再上悠遊卡網站上完成綁定。

東華大學表示，對全校1萬1000多名師生及教職員工，尤其校內842名外籍學生來說，與悠遊卡合作將大幅提升生活便利性，預計新學期開始，就可先持悠遊在校內餐廳購買餐點等，目標是讓東華率先成為無紙鈔化的大學。