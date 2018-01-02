MIT女性塑身衣獲發明展首獎 背後推手竟是個大男人

鄧民華與太太莊碧玉將傳統的塑身衣改良成為兼顧時尚和外型的塑身衣，獲得2017首爾國際發明展的首獎。（發明協會提供）

2018-01-02 21:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕獲得國際發明展首獎的女性塑身衣竟是出自一個大男人之手？鄧民華因大學考試落榜，退伍後開始幫忙在家幫忙母親裁剪衣服，沒想到他學起裁縫竟比一般人都還快，後來與太太共同創業，將當時都是「阿嬤型」款式的塑身衣改造成時尚罩杯，不僅獲得市場注意，更榮獲2017韓國首爾國際發明展首獎。

鄧民華生長在新北市樹林區，爸爸做食品批發，媽媽在家幫鄰居做衣服，3個小孩裡，他排行老大。因為大學沒有考好，高中畢業後就入伍當兵，退伍後在家幫忙裁剪衣服，他當時即展現天份，學習得飛快，開啟了一個大男人量製女性內衣的事業。鄧民華回憶，從一剛開始從在市場租店面的「健美行」做起，到今日的「蘿琳亞」訂製塑身衣，一轉眼就是32個年頭。

鄧民華的創業過程並非一帆風順，沒單接生意不好，他擔心生活難以接濟；生意好，他擔心是否能準時交於顧客、令其滿意，再加上前妻提出離婚，鄧民華一個人帶著兒子拚事業，心力交瘁，他曾想「電視上演的情節怎麼會發生在自己身上？」還因為壓力大，導致頭髮出現一塊「圓形禿」。

後來，鄧民華遇到了現在的太太莊碧玉，她當時是公司的縫紉女工，也是很快地就展露出縫紉方面的天份。在當時塑身衣都是「阿嬤型」款式的年代，莊碧玉半年內就研發出四款時尚罩杯，並全台首創可以修改塑身衣，完全顛覆傳統做法，也讓大家對她另眼相看。

莊碧玉說，「蘿琳亞」1997年創立時，她和鄧民華兩人一接到單就開著紅色中古小喜美到嘉義、高雄等地為客人量身，有時回到台北已經是清晨5、6點，儘管非常疲累，但還是堅持持續做下去。

1998年，在日本都還沒服務巡迴車時，「蘿琳亞」就打造了全台第一台VIP服務車，訴求到府服務，可以直接在車上量身訂製與修改，隱密性高；莊碧玉表示，而在還沒有專車以前，只能跟客人約在麥當勞、大賣場廁所或是客人住家裡量身。

莊碧玉說，每一款塑身衣都要花1~2年時間研發，經過幾百次的失敗，才能成功研製出一件，由於是沒有彈性的無感纖型布料，起初研製新款後，都請設計師試穿青蛙跳一百下，用土法煉鋼的方法測試衣服的張力和韌性。

回想夫妻倆創業過程，莊碧玉建議想要創業的年輕人，凡事沒有不勞而獲，首先一定要有非常「勤勞」的精神，然後要認知自己的能力，估算要再專精一點，才有成功的機率。