今晚跨年 雲林劍湖山晚上7點後易塞車

劍湖山跨年晚會今晚將施放11款全新摩天輪纜廂煙火。（圖由劍湖山世界提供）

2017-12-31 11:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕想好今晚去哪裡跨年了嗎？雲林跨年除劍湖山世界跨年煙火晚會，北港鎮立體育館有一場特別輪椅舞跨年晚會，另外在中華科技大學古坑分部也有一場音樂跨年晚會，其中劍湖山跨年晚會預估有上萬人次湧入，斗南警分局預估晚上7點到9點易塞車，提醒民眾提早出門、多利用接駁車。

劍湖山世界跨年晚會邀請李千娜等多位歌星表演，重頭戲煙火秀，今年施放時間為11分11秒總計11111發，劍湖山世界表示，不同於往年這次煙火有11款全新摩天輪纜廂煙火，給大家不同的震憾與驚喜。

雲林警方針對劍湖山周邊重要幹道實施交通管制及疏導，斗南分局表示，依去年狀況劍湖山園區的停車場下午5點左右約有8成滿，晚上7點左右會停滿，預估晚上7點到9點上山車流量最多且易塞車，提醒要上山民眾提早出門或是改搭接駁車。

為讓身心障礙朋友也能家出走門，與大家一起開心迎接新的一年，中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧、北港朝天宮及鎮公所，今天晚上7點到9點半在北港鎮體育館舉辦輪椅舞跨年晚會，邀請大家一起來尬舞、看舞。

中華科技大學雲林校區位在古坑崁腳，校區頂樓是欣賞劍湖山煙火祕境，今年校方與古坑興昌國小「雲境之南」樂團結合舉辦跨年音樂會，與大家一起迎接2018年。