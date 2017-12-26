有屋出租房東卻怕被租到 原因竟又是張淑晶！

惡房東張淑晶（見圖）侵占房屋，女房東只好上PTT等平台呼籲民眾別租該屋。（資料照，記者徐聖倫翻攝）

2017-12-26 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕又是張淑晶！新北市板橋一名林姓女房東日前爆料，知名「惡房東」張淑晶日前向她租屋，不料竟在合約終止後侵占其房子，甚至還接獲鄰居轉告張要轉租，林女呼籲民眾別上當，不要承租該房。

林女在PTT等平台上貼出此訊息，雖然她身為房東，卻要大家不要租她的房子，主因是該房被張淑晶承租，但雙方終止合約後遭張惡意侵占，雖然林女在房屋訴訟一審勝訴，但仍擔心有民眾受騙上當。

林女感嘆，「幾年前，我們租給他的時候，他還沒出名，等到出名了我們也沒辦法單方面解除契約，好不容易契約解除了，他侵占房子不搬，只能訴諸法律，但執行命令下來他照樣無視，而且早就脫產，所以，只能請大家小心不要租到他侵占的房子。」

她也貼出房屋地址為新北市板橋區長安街138巷1弄278號，要大家留意此地址，並說「租到一次這樣的人就真的怕到了，收回來之後就改自住了。」其他網友則批評，「台灣法律不能保障好人，她那麼多案在身還是繼續犯案真不簡單」、「沒法根絕嗎？」、「完全沒人制的了他」、「這個厚臉皮真的有夠噁」。