中原大學募集雨衣 讓柬埔寨孩子安心上學

中原大學募集雨衣，讓柬埔寨孩子風雨無阻上學，堪用的二手雨衣也歡迎捐出。（記者李容萍攝）

2017-12-20 20:46

〔記者李容萍／桃園報導〕私立中原大學在寒暑假遠赴柬埔寨、緬甸、泰國、薩爾瓦多等從事國際志工服務，對於柬埔寨當地多雨的氣候，造成偏鄉孩童必須淋雨上學，資訊管理學系學生成立「雨晴小組」發起雨衣募集專案，在校內募集雨衣及捐款，並發揮資訊專業架設「『柬』一點愛，天雨亦晴」網站，希望送給柬埔寨偏鄉的孩子每人一件耐用雨衣。

參與雨衣募集的資管系學生林俐君說，柬埔寨道路多為泥土路、降雨時間又長，偏遠地區的家長往往因為怕小孩淋雨生病、天雨路滑危險，便不讓孩子去學校上學，相信有了耐用雨衣，每天便能開心上學，把握受教育、改變自己的機會！

學生歐嘉蓉也說，生活在富裕的台灣，很難想像因為沒有雨衣就不能上學的情況，透過這個募集專案也可以讓更多人瞭解柬埔寨的生活，進而更珍惜自己所擁有的一切。

負責網頁設計與架設的馮正淇，為讓整個募集活動運作得更順暢，設置Q＆A區說明可捐贈的雨衣標準、為什麼不接受雨傘等資訊；實體雨衣捐贈（不收輕便型雨衣）可直接寄送到桃園市中壢區中北路200號中原大學服務學習中心-雨晴小組，詳見「『柬』一點愛，天雨亦晴」專案網站。