超商冬季熱飲大戰！ 百元喝到GODIVA頂級巧克力 PK 貝禮詩奶酒拿鐵回歸♡

國內2大超商今年冬天推出的限定熱飲，在IG、FB掀起打卡熱潮。（本報攝影）

2017-12-21 07:30

〔影音新聞／綜合報導〕超商搶攻冬季熱飲商機，CITY CAFE與比利時巧克力皇家御用品牌GODIVA，推出耶誕限定的「GODIVA經典熱巧克力」，限量50萬杯；全家則是再度推出去年廣受好評的「貝禮詩奶酒拿鐵」應戰，今年主打「奶酒自己加、口味自己調」，還可以加49元，另外多買一瓶50ml的奶酒，想要加多少酒自己決定，掀起社群網路話題！

7-11今年與GODIVA合作，推出耶誕限定款「GODIVA經典熱巧克力」，不僅是獨家的杯身設計，全台限量50萬杯，還是GODIVA全球首度將現做飲品導入便利商店通路。飲品採用與GODIVA門市相同的巧克力粉為基底，再與CITY CAFÉ熱牛奶調配，單杯售價99元，價格比起原版的熱巧克力便宜近一半，即日起至明（107）年1月2日還享第2杯半價優惠，昨天（20日）一推出，馬上掀起社群網站一陣打卡風潮。

全家Let’s Café則是開發貝禮詩拿鐵新喝法，消費者可自由調整咖啡與奶酒的比例，找到最適合自己的味道，無論是1/2瓶、3/4瓶或一整瓶，都能創造不同口感。聯名杯款還增加3種不同的杯身塗鴉插畫。12月20日至明年1月2日，單杯特價79元，如果想要更有「大人味」，還能再加價49元多買1瓶奶酒。