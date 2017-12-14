莫拉克以來最糟！颱風季雨偏少 曾文蓄水少1億立方米

目前曾文水庫的水情，為莫拉克風災之後最糟。（記者吳俊鋒攝）

2017-12-14 22:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由於今年的颱風季，台南山區降雨偏少，曾文水庫在汛期之後水位持續下探，目前蓄水率勉強超過51%，比歷來平均值少了將近1億立方米，水情為莫拉克風災以來最糟，是否持續影響到明年初一期稻作的供灌，令人憂心。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示 ，今年的秋冬雜糧已經停止灌溉，下個月的一期稻作能否順利供水，將會再審慎評估，目前台南水情燈號為稍緊的綠燈，希望民眾節約用水，共體時艱。

簡振源說，根據統計，今年8至11月，曾文與南化等水庫集水區的累積降雨，不到歷來平均值的5成，汛期時無法有效挹注蓄水量，入冬後，隨即出現水情隱憂。

目前曾文水庫水位標高在213公尺以下，有效蓄水量不到2億4000萬立方米，蓄水率僅51.72﹪，連同烏山頭水庫，合計約3億又400萬立方米，簡振源說，這樣的水情是水庫啟用44年來倒數第8，也是莫拉克風災之後最低的1年。

而供應大台南民生用水為主的南化水庫，由於甲仙攔河堰自高雄旗山溪越域引水，現階段水位標高近176.4公尺，有效蓄水量7751萬立方米，蓄水率仍可維持8成以上。

簡振源強調，水利署每週都進行水情檢討，密切監控，目標是確保明年5月底不進入嚴峻的第三階段限水。