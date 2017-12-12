也是性平！ 大觀路窄巷變明亮 婦女夜歸免驚行

2017-12-12 13:29

〔記者何玉華／新北報導〕窄巷變明亮，成彩繪企鵝的創意性平小徑！

新北市板橋區大觀路2段174巷118弄及61弄，長約200公尺，過去狹窄陰暗、地面坑坑疤疤，但因直通菜市場和公車站牌，每天約有5、600名龍興社區居民行經，為改善夜歸照明安全，龍興社區利用新北市性平友善計畫，與鄰近的台灣藝術大學師生共同彩繪，成為新北市第一個性別友善社區，市長朱立倫上午主持授牌，讚許是性平友善社區的最佳實踐。

龍興社區包含龍安里和復興里，居民約1萬人，在理事長黃陳愛如和龍安里長黃春生等人共同經營及社會局輔導下，黃春生辦理「小巷弄牆面油漆粉刷暨地板整平及更換新水溝蓋」計畫，台藝大教授張純櫻每週三帶著學生，幫居民設計九龍、企鵝、白鷺鷥等圖案，一起彩繪牆面，並在轉角處設置婆婆媽媽俱樂部，讓民眾揪團喝下午茶；3、40年的老舊陰暗巷弄整修後，變得明亮、乾淨又平坦，照護夜歸婦女安全，落實性別平等友善。

朱立倫表示，新北市今年擴大舉辦性平生活化，試辦性別友善社區計畫，共有3個社區參與，包含板橋龍興社區、鶯歌永昌社區及淡水民生社區。社會局長張錦麗補充解釋，性別友善社區需有4要素，包括辦理社區性別培力工作坊、社區領袖焦點座談、盤點社區資源、性平宣導等，每個社區在焦點座談會中集思廣益，討論出社區居民共同關切議題，再依此發展出自己社區的特色方案。除龍興社區外，鶯歌永昌社區及淡水民生社區，也正努力營造出更幸福的生活環境。