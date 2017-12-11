寒舍艾美酒店 鳳梨檢出農藥超標26倍

寒舍艾美酒店提供客人的飯後水果拼盤，其中一項鳳梨的殺菌劑撲克拉超標26倍（圖由北市衛生局提供）

2017-12-11 12:57

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局11月第2波蔬果殘留農藥抽驗結果出爐，40件有5件違規，其中1件超標26倍的鳳梨，出自寒舍艾美酒店，由於無法交代詳細來源證明，已依法開罰；另外4件則為第二果菜批發市場，其柳丁、椪柑、菜豆及金桔，分別檢出超標或含不得添加農藥，追查均來自外縣市，目前均下架並移請所轄衛生局處辦。

衛生局表示，11月第2波40件蔬果殘留農藥抽驗，有5件不符規定，不合格率12.5%，已要求抽驗地點下架且不得販售。其中1件出自寒舍艾美酒店提供客人的飯後水果拼盤，其中一項鳳梨的殺菌劑撲克拉超標26倍，由於無法提供詳細產品來源證明，依法處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

其餘4件來自台北農產運銷公司第二果菜批發市場，其柳丁檢出殺蟲劑加保利超標近5倍，椪柑則檢出殺蟲劑第滅寧超標1.4倍，追查來源廠商位處台南市，已移請台南市衛生局處辦；至於菜豆及金桔，分別檢出不得添加的殺蟲劑諾伐隆及草殺淨，經查來自屏東縣，已移交當地衛生局；4件違規項目依法可處分業者6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理呼籲，販售蔬果業者應要求賣方，提供完整產品交易憑證，除了予以保留外，並將廠商名稱、供應代號等產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查。另外，抽驗產品終究屬於終端管理，唯有產地加強輔導農民正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題。

王明理提醒，民眾在食用或烹調蔬果前，簡單先以流動清水沖洗根部或果蒂處，接著以水浸泡10至20分鐘，再用流動清水沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開，或選購當季蔬果，亦可減低農藥殘留。