質疑政黨滲透校園後 暨大生控校方秋後算帳、白色恐怖

暨大公行系學會IG轉發民眾黨徵幕僚實習訊息，遭學生質疑政黨滲透校園，行政不中立。（資料照）

2024/08/11 08:57

曾永平︰想對學生說明訊息未PO學校官網

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學公共行政與政策學系IG限動轉發民眾黨徵幕僚實習訊息，遭學生質疑政黨滲透校園，今又爆出吹哨學生遭副校長私訊指責「民進黨要修理柯文哲，你正好拿槍給他們，把學校當砲灰。」質疑校方搞白色恐怖、秋後算帳。

暨大副校長曾永平則澄清，是想對學生說明該訊息並未PO在學校官網，因此學校絕對堅守行政中立，同時告知系學會有關政黨訊息較敏感，以後避免再轉貼，也希望學生不要把事情無限放大，對於學生將私人對話截圖，進行扭曲爆料深表遺憾。

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向本報投訴的學生表示，10日上午10點多接到副校長的LINE訊息，「你下次不要什麼東西都到處發文，你看吧，還搞上A2版，這樣子對學校好嗎？」又說「民進黨要修理柯文哲，你正好拿槍給他們，把學校當砲灰。」這番言論令他無法接受。

學生也回覆，大學是否維持行政中立、是否被政黨滲透，是屬於重大的公共利益，基於維護公共利益而向外界揭露此事，是基於公民意識與憲法保障的言論自由，學校面對爭議與疑慮應正視，而不該只想著把事「私了」，校方應該是要解決問題，而不是只想「解決」提出問題的人，也請副校長別搞白色恐怖、秋後算帳。

學生指出，副校長或許是察覺說出了不妥當的「真心話」，便收回LINE的發言，而改口說「自己只是私下協調，很多事情不需要無限放大。」

學生則回應沒有無限放大此事，反而是副校長反應過度，學生願意討論校園公共事務，不論議題是正面還是負面，學校都應尊重並正面看待，校方高層不應做出私訊斥責吹哨者，美其名「協調」或各種「摸頭」行為，因此要求副校長鄭重道歉，也呼籲校長武東星維護該校身為國立大學而理應嚴守的行政中立，莫白色恐怖、秋後算帳來傷害校園民主。

此事持續在網路引起議論，有網友認為公行系缺乏政治與社會敏感度，明知轉發有關內容可能會陷入政治介入教育爭議，卻硬要轉發，在面對同學質疑時，卻檢討吹哨者與受害者。

也有網友聲援暨大公行系學會，指成功大學政治系辦直接將相同訊息寄到學生信箱，為什麼沒有事？要不要也說一下？系學會轉發實習資訊關政黨滲透校園什麼事？系學會是學生自治團體，隱匿實習機會才是政治不中立。

也有網友回應，賴清德、柯文哲、黃捷等人皆曾來暨大演講，怎麼就不說是政黨滲透校園？公行本就以政府部分相關內容為修業目標，實習單位也包含政黨，提供與課程相關內容哪裡有錯？學生自治團體又不是學校行政或教育機構，最主要的責任是爭取系上學生的活動或資源，難道要大家找實習找得要死，什麼資訊都不知道才是好棒棒的行政中立系學會？若其他顏色提供實習機會，相信他們也會轉發，如果只接受白色而拒絕其他黨派，這才是違反行政中立。

暨大學生質疑副校長的LINE私訊不當。（學生提供）

對於副校長的私訊，學生提出回應。（學生提供）

暨大公行系事件持續在網路引起議論，有人認為系學會在轉發實習工作機會應更具敏感度。（圖擷自「Dcard暨南大學」）

暨大學生聲援公行系學會。（圖擷自「Dcard暨南大學」）

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