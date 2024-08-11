賀麟洋配奪金免費入場 大里國運中心SPA池冒泡泡超噁

台中大里國民暨兒童運動中心近日開放民眾免費入場，民眾報怨SPA池「超噁的水泡還有黃垢」。（圖擷取自「大里人聊天室2.0」）

2024/08/11 13:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里國民暨兒童運動中心慶祝「麟洋配」奧運羽球奪金，8月8日至11日體適能中心和游泳池全日免費入場，不過有民眾抱怨，10日上午9點多前往SPA池，發現水面漂浮超噁泡泡還有黃垢，有網友看到也回應，之前去發現SPA池裡有沙子水質變差，質疑運動中心管理品質。

一位民眾在臉書社團「大里人聊天室2.0」發文，8月10日早上9點25分前往大里國民運動中心，發現SPA池「超噁的水泡有黃垢」，質疑這是大里國民運動中心游泳池的管理品質？網友看到表示「場館人員都不管嗎？」原PO表示：「會不會主動管我不知道，但我當下有向救生員反應水質問題， 剛開始他還坐著聽我講， 後來我堅持要他跟我來SPA池看水質，才說會向上反應」。

請繼續往下閱讀...

發文一出也引來曾到過大里國運中心的民眾回應，一位蘇姓民眾表示「上次去SPA池裡有沙子，我也覺得水質變差了」；還有民眾表示「女生淋浴間的地板腳踏墊已裂開還往上翹起」很危險；另一名網友則抱怨，「淋浴間很髒發霉，都沒有清潔，真的需要管理單位督導」；還有人質疑因8月8日至11日慶祝「麟洋配」奧運奪金，大家全擠進去，根本就來不及過濾。

負責營運的大里國民運動中心執行長郭瑞龍表示，因這幾天游泳池免費，人潮比平常暴增1倍，有些人並沒有淋浴甚至有化妝就下水，造成過濾來不及，而在反洗過濾時出現泡泡，經過調整今天已經沒有此狀況。至於民眾抱怨淋浴間很髒發霉，則強調並無此狀況，並說近日從1天3班次清潔，已經提高為6班次進行清潔維護。

市府運動局代理局長游志祥則表示，這幾天開放免費入場人潮確實增加，但人數都在控制內，目前掌握水質也都在標準內，將會立即派人到場督導確認狀況，淋浴間腳踏墊翹起和清潔問題也會要求廠商落實清潔、維護。

台中大里國民暨兒童運動中心2021年10月開幕，近日配合「麟洋配」奧運羽球奪金，游泳池全日免費入場，民眾抱怨水質不佳。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法