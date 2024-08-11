高雄雄嗨調酒節七夕登場 近萬民眾Chill一夏

昨雨勢停歇後，遊客大量湧入調解節活動現場，數家調酒及美食名店都提早完售。（觀光局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/08/11 09:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄雄嗨調酒節Kaohsiung High Ball Day在愛河熱鬧登場，41家知名的酒吧與餐酒館齊聚，活動首日累計湧入近萬民眾Chill一夏；適逢七夕、不少年輕朋友帶著另一半到場小酌，在愛河邊歡度情人節。

觀光局長高閔琳表示，高雄觀光景點資源豐富，從早玩到晚，再住一晚剛剛好，為推廣高雄夜間觀光，本次活動邀集41家知名的酒吧與餐酒館，其中高雄在地業者達30家，如入選亞洲百大酒吧第79名的「酣呷餐酒」、將客家元素融入調酒的「Bar DIP」、老宅酒吧「無聲的所在」、漢來美食「PAVO」餐酒館等。

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另外有28家美食餐車，如「焼肉ショジョYakiniku SHOJO」、「高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1」、「三興堂」手沖泰式奶茶及「另起滷灶」等共襄盛舉，歡迎大家今天再來愛河，體驗高雄特有的餐酒文化。

昨第一天活動人潮眾多，還有精彩DJ秀及火舞表演，現場氣氛輕鬆愉快，副市長李懷仁與海神隊籃球員余純安及勤明慶也到現場製作High Ball調酒與民眾同樂；「BAR DIP」酒吧主理人龍兒亦表示，這是高雄首次辦理調酒節，不管是店家或民眾參與都非常踴躍，成效非常好。

來自香港的李先生說，這次看到高雄舉辦調酒節，特別從香港帶朋友來參加，因為能將這麼多知名的酒吧集合在一起的調酒市集很難得，可以在一個地方品嚐到各種不同的調酒，覺得很新鮮，也特別提到高雄的咖啡跟調酒文化很有趣，所以特地趁著假期來高雄。

觀光局補充，昨下午活動開始天公不作美，連下幾場雨，但傍晚雨勢停歇後，遊客大量湧入，數家調酒及美食名店都提早完售；今下午還有一天活動，店家也都會增加備貨，請大家提早來參加。

高雄雄嗨調酒節採全區免費進場，如需購買含酒精飲品，現場有販售調酒券，確認已達合法飲酒年齡，填寫飲酒同意書並取得手環配戴即可購買。溫馨提醒，務必遵守「理性飲酒」、「請勿酒駕」及「未滿18歲禁止飲酒」等規定，愛河周邊停車空間有限，請多加利用捷運橘線至鹽埕埔，再步行前往會場，更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

首屆高雄調酒節湧入大批遊客，數家調酒及美食名店都提早完售。（觀光局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

副市長李懷仁、觀光局長高閔琳，與海神隊籃球員余純安及勤明慶到現場製作High Ball調酒與民眾同樂。（觀光局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

調酒節現場多位調酒師精心特調。（觀光局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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