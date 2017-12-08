保健》拒絕腦中風 可多吃黃色蔬果

2017-12-08 19:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕冬天最怕腦中風的發生；苗栗市大千綜合醫院神經內科團隊今天舉辦「千手憶柿情 寒冬送溫情」，教民眾運用可維護心血管健康的黃色蔬果「柿子與地瓜」，一起製作好吃麻糬柿餅，教導民眾從飲食預防心血管疾病。

大千綜合醫院神經內科醫師林奕夫表示，最近因天氣變化影響，11月間，醫院就收治25個腦中風的病人，不論是缺血性腦中風或是出血性中風，最主要的關鍵就在於血管是否健康。想要維持健康的血管，除了平日裡要有規律作息、均衡飲食、戒除菸酒、適度運動、控制慢性疾病之外，攝取能預防心血管疾病的食物也是重要的關鍵。

醫院營養師黃世男表示，黃色蔬果富含胡蘿蔔素、葉黃素與玉米黃素，可以保護免疫系統、維護心血管健康，更可降低冠狀動脈硬化、預防癌症及黃斑部病變，因此想要維護血管健康，民眾可以選擇食用黃色蔬果，包含：南瓜、玉米、地瓜、胡蘿蔔、木瓜、柑橘、柿子、葡萄柚等。

黃世男說，柿子富含果膠，是水溶性纖維，可以提高血液中膽固醇的清除率；地瓜含有黏液蛋白，可以維持血管壁的彈性，使壞膽固醇排出，豐富的膳食纖維和類胡蘿蔔素，也可預防動脈硬化。

寒流報到，林奕夫特別提醒民眾要注意保暖，若出現單側肢體無力或麻木、口歪嘴斜、說話困難、劇烈頭痛、視力不清等腦中風的症狀，一定要把握黃金治療3小時，送醫院施打靜脈血栓溶解劑，才能降低腦中風造成的傷害。