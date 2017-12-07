醫病》4歲女童腹痛誤認腸胃炎 竟是卵巢畸胎瘤

2017-12-07 17:48

〔記者陳建志／台中報導〕罕見！台中一名4歲黃小妹，日前突然覺得下腹痛，家人原以為是腸胃炎，直到疼痛難耐就醫，經超音波、電腦斷層檢查，赫然發現右側卵巢有一顆畸胎瘤，並合併扭轉，醫生緊急採單孔腹腔鏡手術切除腫瘤，並保留卵巢與未來生育能力，因術後傷口在肚臍上，外觀幾乎看不出疤痕，讓擔心未來影響美觀的家人鬆了一口氣。

亞大醫院婦科主任陳泰昌今天表示，這名小女童日前右下腹疼痛持續2天，家長原以為是腸胃炎，直到第3天腹痛難耐，趕緊就醫掛急診，經超音波、電腦斷層檢查才發現，右側卵巢有一顆5公分大的畸胎瘤，並有合併扭轉，若不及時處理，恐因畸胎瘤破裂，引發腹腔感染。

陳泰昌表示，卵巢畸胎瘤為女性常見的生殖細胞腫瘤，一般好發於年輕女性，4歲女童罹患此症狀相當罕見，是自己從醫30年來最年輕的個案，因年紀小腹腔操作空間不大，手術困難較高，不過經進行單孔腹腔鏡手術後，順利治療畸胎瘤和扭轉，並保留卵巢，不會影響生育能力。

陳泰昌表示，卵巢畸胎瘤大多為良性腫瘤，佔所有卵巢腫瘤發生率約5％~10％，因卵巢由韌帶所支撐，會隨著身體的動作而移動，不過一般卵巢旋轉後都可再復位，若卵巢畸胎瘤過大，或旋轉後常無法回復，就會造成急性破裂或扭轉，嚴重者甚至會造成卵巢組織壞死，必須切除保命。

陳泰昌表示，傳統婦女腹腔手術可分直式剖腹、橫式剖腹，3孔或4孔腹腔鏡手術，目前最新的單孔腹腔鏡手術，手術時間短、出血量少、恢復快，以黃小妹來說，僅在肚臍留下一個約1.5公分的傷口，術後幾乎看不出來，讓擔心手術疤痕影響女兒未來發展的媽媽鬆了一口氣。

陳泰昌提醒民眾，若小孩出現腹痛，不要以為是單純腸胃炎，更不要覺得小女孩不會得婦科疾病，要儘快就醫檢查釐清，及時治療。